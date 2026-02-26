6 стайни растения, които никога не бива да купувате, ако имате алергии

Няма нищо по-хубаво от това да влезеш в стая, пълна с примамливи зелени листа или ярки цветове, украсяващи рафтове, маси или первази на прозорци. Но за хора с алергии, това, което иначе е приветлива естетика, може да предизвика всичко - от леко запушване на носа до постоянно кихане, сърбеж в очите, уртикария и други.

Как да отглеждате момина сълза?

За да помогнем на вас или на вашите близки да избегнете потенциални алергични пристъпи, разговаряхме с експерти, за да разберем кои видове попадат в списъка с най-лошите стайни растения за алергии и какво можете да направите, за да намалите потенциалните алергични реакции към стайните растения.

Плачеща смокиня

Още: Как да размножаваме филодендрон за безкрайни стайни растения

Плачещата смокиня ( Ficus benjamina ) често се използва като декорация за дома благодарение на лъскавите си зелени листа. Ако обаче имате алергии, може да искате да избягвате да държите това растение у дома. „Плачещите смокини могат да бъдат свързани с алергичен ринит и контактна уртикария“, казва Джон Джеймс, доктор по медицина, сертифициран алерголог и говорител на Американската фондация за астма и алергии (AAFA).

Лилии на мира

Спатифилум ( Spathiphyllum ), популярно пролетно цвете , често се изпраща като подаръци по време на Великден или като съболезнования. Но може би е добре да помислите два пъти, ако вие или получателят сте чувствителни към алергени.

Колкото и привлекателни да са, експертът по растенията Джо Муса казва, че клиентите често избягват мирните лилии поради склонността им да причиняват алергии. Д-р Джеймс е съгласен, отбелязвайки, че мирните лилии могат да причинят алергична контактна уртикария.

Още: Кореново гниене на на стайните растения - причини и лечение

Царевично растение

Царевичните растения ( Dracaena fragrans ) са известни със своите ярки, широки листа и лесна поддръжка. Въпреки това, д-р Джеймс съветва да се избягват, за да се предотврати рискът от алергичен ринит и астматични реакции. Нещо повече, тези растения могат да цъфтят и да произвеждат цветен прашец, което също може да предизвика алергии, казва той.

Растение Юка

Растенията юка ( Yucca gigantea i) могат да растат до 4,5 метра височина, което ги прави популярен избор за всеки, който търси високо стайно растение за дома си. Но ако някой във вашето домакинство има алергии, помислете за избор на друг вид растение. Д-р Джеймс казва, че растенията юка могат да предизвикат симптоми на астма.

Още: Защо февруари е преломната точка за почвата на закрито

Мушкато

Кафява саксия с мушкато с розови цветове, красиво контрастиращи със зеленината на листата, снимана в къщата на дървения под

Пропуснете ароматните мушката ( пеларгония ) като стайно растение, ако имате алергии - силният им аромат може да бъде потенциално дразнещ и да доведе до уртикария или контактен дерматит, казва д-р Джеймс.

Папрати

Още: Как да наторите потос с утайка от кафе за красиви листа и буен растеж

Папратите са красиви стайни растения с буйна зеленина, но могат да бъдат дразнещи за хора с алергии. „Папратите имат спори по себе си“, казва Муса. „В крайна сметка тези малки спори на гърба на листа на папратта се пукат или се отварят и освобождават във въздуха малката частица не толкова приятен цветен прашец, който е възбудител.“

Съвети за избягване на алергии, свързани със стайни растения

Само защото страдате от алергии, не означава, че не можете да се наслаждавате на красотата на стайните растения. Имайте предвид тези експертни съвети, докато пазарувате в местния разсадник или голям магазин за растения.