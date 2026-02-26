Млада актриса влезе под кожата на Харисън Форд: Обичам да го дразня

На екрана той е икона. Лице от филми, които са оформили цели поколения - от "Blade Runner" до "The Empire Strikes Back". Извън екрана обаче, поне според колегите му, Харисън Форд е нещо съвсем различен: с безупречно чувство за хумор и слабост към добре премерените шеги. Точно тази негова страна изплува ярко в сериала "Shrinking", където Форд си партнира с Джесика Уилямс, Джейсън Сегал, Майкъл Юрий и Люк Тени.

Историята проследява група терапевти, които се опитват да се справят със собствените си емоционални бури, докато помагат на другите. Но зад кадър, изглежда, се случва не по-малко интересна терапия - чрез смях.

Колежката му - Джесика Уилямс, открито признава, че обича да влиза "под кожата" на Форд - както на екрана, така и извън него. Според нея, част от магията на съвместната им игра идва именно от това напрежение. Нейната героиня Габи, заедно с Джими (Сегал), умишлено дразни строгия и сдържан Пол, изигран от Форд.

"Живея, за да дразня този човек - както насаме, така и на снимачната площадка", казва тя. "Няма нищо по-забавно от това да видиш раздразнен Харисън Форд.“

Тя допълва: "Това е част от същността на Харисън и причината да работи толкова добре. Той играе този тип каубойски архетипи - малко мърморещи и колебаещи се, но тайно щастливи, че са там и си прекарват страхотно."

Това създава необходимата "полярност" между персонажите — онзи електрически заряд, който прави сцените живи. Уилямс не просто следва сценария, а често добавя още малко импулс, който да провокира реакция. А реакциите на Форд се оказват изумителни.

Изненадите на Форд

Що се отнася до работата им в "Shrinking", Уилямс казва: "Ако нещо е в сценария, ще го направя, а след това ще подразня Харисън още малко, за да му дам нещо, срещу което и той да реагира. Част от това да бъдеш добър поддържащ актьор е винаги да се опитваш да създадеш тази полярност за другия актьор.", цитират я от "People".

Освен това, Уилямс обича да вижда как звездата от "Междузвездни войни" импровизира. "Харисън всъщност е много изненадващ човек", споделя тя. "Прави разни импровизации. Много е забавен, щедър като партньор и да - изненадва те. Това му е най-хубавото - че пробва разни неща."

Колегите му са единодушни: Форд е дисциплиниран професионалист - учи си репликите, обсъжда сцените, работи в екип. И точно когато забравиш, че стоиш до холивудска легенда, той прави нещо напълно неочаквано.

Люк Тени описва Форд като човек, който обича да изненадва, да повдига духа на екипа и същевременно да се закача. За актьор от неговия ранг подобна лекота е повече от освежаваща - тя е вдъхновяваща.

"Shrinking" не е просто комедия за терапевти. Тя е и малък урок по партньорство. По това как напрежението между актьорите може да се превърне в двигател на сцената. Как дразненето може да бъде форма на доверие.