Ако си търсите партньор, изберете десничар – ето 6 основателни причини

Може би мислите, че няма голяма разлика между десничар и левичар, но изследванията показват, че всъщност има много съществени, научни разлики между десничарите и левичарите, всяка от които има своите предимства. Пригответе се да откриете някои удивително странни причини, поради които десничарите може да крият няколко допълнителни трика в ръкава си.

Ето 6 магически черти, които най-често се срещат при десничарите, според изследвания:

Десничарите печелят повече пари

Според проучване от 2012 г., левичарите са склонни да печелят с 10-12 процента по-малко годишно от десничарите. Това се дължи отчасти на факта, че работят в среда, където физическият труд е по-важен, така че ако по-високите доходи са по-важни за вас, намерете си десничар!

Въпреки че индивидуалният успех е по-важен от статистическите средни стойности, данните показват, че десничарите може да се сблъскват с по-малко професионални препятствия в практическите области. Разбира се, в днешната дигитална работна сила амбицията и уменията на вашия партньор са много по-важни от това коя ръка използва.

Те имат по-добра памет

Би ли ви дразнило, ако човек забрави важни дати или информация? Не се страхувайте с партньор, който е десничар! Изследванията показват, че десничарите може да имат леко предимство, когато става въпрос за запаметяване.

Въпреки че очевидно и левичарите, и десничарите имат отлична памет в много случаи, има интересни модели в това как носенето на ръка корелира с различните видове обработка на паметта. Това може да означава, че вашата десничарска половинка е по-вероятно да запомни годишнината ви, ресторанта, който споменахте, че искате да посетите, или къде сте оставили ключовете си миналия вторник.

Те са по-малко уплашени

Ако искате някой, който ще слезе долу с бейзболна бухалка, ако нещо се случи през нощта, любовта към десничаря е още един плюс. Изследванията показват, че повече левичари показват симптоми на посттравматично стресово разстройство след гледане на „Мълчанието на агнетата“ в сравнение с десничарите си колеги, а когато са помолени да си спомнят подробности от филма, левичарите, участващи в теста, са дали по-несвързани разкази, което е симптом на посттравматично стресово разстройство.

Въпреки че не ви препоръчваме да използвате филмите на ужасите като тестове за връзка, това изследване подсказва, че десничарят ви може да притежава естествено по-стабилен емоционален компас. Така че, когато нещо се случи през нощта, той наистина може да е този, който ще грабне бейзболната бухалка с увереност, вместо да се свие под завивките.

Десничарите са уравновесени

Когато животът стане стресиращ, наличието на уравновесен партньор може да промени всичко. В идеалния случай бихте се срещали с някой, който е по-спокоен, за да не се карате често с някого, но изследванията показват, че левичарите не са много добри в справянето с гнева си.

Това е така, защото в мозъка на левичарите две полукълба на мозъка комуникират повече помежду си, така че имат повече взаимодействие с частите, които произвеждат негативни емоции.

Те пият по-малко

Вие от типа хора ли сте, които предпочитат да си стоят вкъщи и да ядат нездравословна храна, отколкото да ходят по барове и да пият? Това е друг фактор, който трябва да се вземе предвид, тъй като десничарите пият по-малко, според проучване от 2010 г.

Проучването установява, че левичарите са по-склонни да пият алкохол в сравнение с десничарите. Така че, ако сте човек, който предпочита уютни филмови вечери с храна за вкъщи пред коктейли в града, партньор десничар може естествено да се впише в идеалните ви планове за петък вечер.

Десничарите са по-малко склонни да имат психични разстройства

В идеалния случай всички бихме искали да намерим някой, който е щастлив и здрав, но проучванията показват, че левичарите са по-податливи на психични заболявания, включително шизофрения, депресия и биполярно разстройство.

