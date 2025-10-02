Подозрения: Руският сенчест флот може да има връзка с дроновете над Европа

Френският президент Еманюел Макрон искаше да остане „много предпазлив“ по отношение на евентуалната връзка между този кораб, известен като „Пушпа“ или „Боракай“, който плава под флага на Бенин, и прелитането на дрон над Дания, пише френският уважаван всекидневник Le Monde. Той подчерта важността на борбата с руския „сенчест флот“ – кораби, плаващи под чуждестранен флаг, които Москва използва, за да заобикаля западните санкции срещу продажбите на петрол.

Следобед френски войници се качили на борда на танкера, според журналисти от Agence France-Presse (AFP). Маскирани войници в униформи патрулирали палубата на кораба.

През къде е минавал корабът?

AFP анализира пътуването на кораба, използвайки данни от уебсайта за проследяване на кораби VesselFinder. 244-метровият танкер напусна Индия в началото на август и остана закотвен край руското село Уст-Луга до 18 септември, когато се насочи към руското пристанище Приморск, близо до Санкт Петербург, през Финския залив.

След това престоява на нефтения терминал около десет часа, преди да се насочи отново на запад. На 22 септември, първия ден от мистериозните полети на дронове над датски летища, достига бреговете на Полша и Швеция, а след това и датския бряг.

На 23 септември, около 3 часа сутринта, е забелязан южно от датския остров Лоланд, преди да отплава към пролива Големият Белт.

В нощта на 25 септември корабът е бил на около 160 километра западно от Дания, преди да се насочи към Ламанша в 12:35, за да достигне Атлантическия океан и да продължи пътуването си на юг. В полунощ на 28 септември той напълно променя курса си и се насочва към френското крайбрежие, където спира край бреговете на Сен Назар.