Избраха Лора Христова за най-голямата изненада на Олимпийските игри

Младата звезда на българския биатлон Лора Христова бе избрана от феновете за най-голямата изненада в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Това се случи след допитване на Международния съюз по биатлон в социалната мрежа Фейсбук. Там Христова получи вота на над 21 000 души, като победи с огромна разлика останалите претенденти за първото място.

Лора Христова получи над 21 000 гласа - четири пъти повече от втория претендент

Христова шокира света на биатлона, след като спечели бронзов медал на 15 км индивидуално - дисциплината, в която Екатерина Дафовска стана олимпийска шампионка през 1998 г. Именно Дафовска награди Лора на почетната стълбичка в Италия. След това Лора продължи да се представя феноменално - напук на нейния сезон до момента, в който нямаше особено силни резултати.

Лора обаче успя да избухне в точния момент и да спечели медал от Зимните олимпийски игри, като оглави и класацията за най-добра стрелба при жените. 22-годишната състезателка от Троян получи огромна подкрепа от български фенове, които се включиха в гласуването, за да ѝ помогнат да се пребори за първото място. На втора позиция остана чехкинят Тереза Воборникова с малко под 5000 гласа, а на трето и четвърто място останаха мъжката щафета на Финландия и Ане де Беше, съответно с около 500 и 300 гласа.

Your Surpriser of the Olympics: Lora Hristova 🤩 She won the bronze as well as the people’s hearts - congratulations girl! 🫶🏼 📸: Thibaut/IBU | #biathlon #biathlonfamily #biathlonworld Публикувахте от Biathlonworld в Петък, 27 февруари 2026 г.