Асен Златев е на крачка от президентския пост в БФВТ

Асен Златев, който беше избран за президент на Българската федерация по вдигане на тежести през декември 2025 г. е все по-близо до встъпване в длъжност. Две от трите жалби, които бяха подадени срещу избора отпаднаха, съобщават колегите от „Sportal“. Жалбите бяха подадени от три клуба – ЦСКА, Аполон (Стара Загора) и Христо Бъчваров (Сливен). Отпаднали са тези на първите два клуба, след като не са били изпълнили изискванията за постъпване на молба за разглеждане.

Една жалба пречи на Асен Златев да встъпи в длъжност

Активна остава единствено жалбата на клуба на бившия треньор на националния отбор Пламен Братойчев от Сливен. Тя е единственото обстоятелство, което възпрепятства встъпването на Асен Златев в длъжност. Ако не се постигне някакво решение в идните дни, БФВТ може да бъде обявена във фалит и Карлос Насар и другите ни състезатели по вдигане на тежести да не могат да участват на Европейското първенство в Грузия през април.

Организира се протест пред Министерство на младежта и спорта

За това предупреди и самият Карлос Насар в интервю на церемонията „Спортист на годината 2025“. В опит да се намери отговор на ситуацията, националният отбор по вдигане на тежести, както и някои клубове, подготвят протест на 5 март пред Министерство на младежта и спорта. Така те ще отговорят на неясната ситуация около федерацията. Като се има предвид блокирането на работата на федерацията от страна на Пламен Братойчев, в Сливен също се планират протести.

