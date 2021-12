Археолози отвориха скрита египетска гробница. Това, което откриха вътре, шокира света (СНИМКИ)

Погребенията са открити в две съседни гробници. Една от гробниците, която е била ограбена от иманяри, е съдържала останките на жена и 3-годишно дете, и е имала варовиков саркофаг с капак, оформен като жена, съобщава Ahram Online. Археолозите с изненада установили, че гробът на мъжа от 26-та династия (664 г. пр. н. е. до 525 г. пр. н. е.), е бил недокоснат.

„Това е много важно, защото рядко се намира гробница, която да е напълно запечатана и недокосната“, каза Естер Понс Меладо, съдиректор на археологическата мисия на Оксиринх, пред The National.

Двете гробници се намират близо до съвременния град Ел Банаса, на около 160 километра южно от Кайро. Тогавашният град Оксиринх е бил столицата на 19-ата провинция на Горен Египет. Известен е със своите стотици хиляди папируси на древногръцки, латински и други езици, датирани от трети век пр.н.е. до седми век от н.е.

Двете новооткрити гробници допълват историята на древната столица. Гробницата на мъжа съдържа мумия, погребана във варовиков саркофаг с капак във формата на човек, както и четири канопични буркана, предназначени да държат органите на починалия, амулети, включително скарабей, зелени мъниста и около 400 погребални фигурки, известни като ушабти, изработени от фаянс и глазирана керамика.

Самоличността на мъжа, жената и детето е неизвестна, но археолозите се надяват, че продължаващите разкопки ще разкрият още улики.

За втори път тази година археолозите откриват починали с езици, обвити в златно фолио, в древни египетски погребения. През януари египетското министерство на туризма и антиките обяви откриването на 2000-годишна мумия със същия език в Тапозирис Магна, археологически обект на средиземноморското крайбрежие на Египет. Смята се, че златните езици помагат на починалите да разговарят с божеството Озирис, богът на подземния свят.

