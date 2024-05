Помрачиха успеха му: Усик остава абсолютен шампион само две седмици

Успехът на Усик над Фюри обаче бе помрачен от неприятна вест. Оказа се, че украинецът ще бъде абсолютен световен шампион за около 2 седмици. Това разкри боксовият специалист Дан Рафаел. Причината е, че Усик ще бъде принуден да оваканти една от титлите си – тази на IBF.

The #FuryUsyk winner will be undisputed (have the 4 belts) for less than 2 weeks. Winner will, by contract, vacate the IBF title, which will be contested by overdue mandatory Hrgovic&Dubois on June 1. A 25-yr wait to get 2 weeks of another undisputed heavyweight champ. #boxing