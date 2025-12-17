Лайфстайл:

Пеевски намеси и Гьобелс в защитата на скъпата си държавна охрана

17 декември 2025, 16:01 часа 128 прочитания 0 коментара
Пеевски намеси и Гьобелс в защитата на скъпата си държавна охрана

Около 15 хиляди лева месечно струва охраната на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски от Националната служба за охрана (НСО), твърди пресцентъра на партията му в разпространена позиция в сряда по повод "системните спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници". От формацията уточняват, че през август 2023-та година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Това се случва в мандата на т.нар. "Сглобка", за историята на която напомня откритият от председателя на ДПС в кабинет 222 в НС "Музей на Сглобката". Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация. Въпреки това, свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на г-н Делян Пеевски остава непроменено, вероятно защото следва Гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията", пишат от пресцентъра на формацията.

Сметки, ала автогол

Още: "Три дни няма протести и се самозабравиха": ПП-ДБ ще протестират срещу охраната на Пеевски и Борисов (ВИДЕО)

Впоследствие от ДПС уточняват, че са се обърнали с писмо към Националната служба за охрана, с което са поискали справка за сумата за охраната на санкционирания за мащабна корупция политик.

В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват Пеевски са четирима. "Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна", пишат от формацията, без да посочват конкретна сума - явно варираща в диапазона 12-16 хиляди лева месечно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Пеевски създаде "Музей на сглобката" в кабинета си: Извини се и обеща позитивна кампания (ВИДЕО и СНИМКИ)

По отношение на ползвания от Пеевски автомобил, той бил собственост на ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, твърдят от партията, макар самият той да се движи с голям кортеж, а не с единичен автомобил.

"Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ - нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици може да се илюстрира със стария виц "не били компютри, а компоти", пишат от ДПС.

Още: Денков предизвика Борисов и Пеевски да тичат, но без охрана (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
НСО Охрана Делян Пеевски ДПС ново начало
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес