Пеевски намеси и Гьобелс в защитата на скъпата си държавна охрана

Около 15 хиляди лева месечно струва охраната на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски от Националната служба за охрана (НСО), твърди пресцентъра на партията му в разпространена позиция в сряда по повод "системните спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници". От формацията уточняват, че през август 2023-та година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Това се случва в мандата на т.нар. "Сглобка", за историята на която напомня откритият от председателя на ДПС в кабинет 222 в НС "Музей на Сглобката". Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация. Въпреки това, свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на г-н Делян Пеевски остава непроменено, вероятно защото следва Гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията", пишат от пресцентъра на формацията.

Сметки, ала автогол

Впоследствие от ДПС уточняват, че са се обърнали с писмо към Националната служба за охрана, с което са поискали справка за сумата за охраната на санкционирания за мащабна корупция политик.

В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват Пеевски са четирима. "Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна", пишат от формацията, без да посочват конкретна сума - явно варираща в диапазона 12-16 хиляди лева месечно.

По отношение на ползвания от Пеевски автомобил, той бил собственост на ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, твърдят от партията, макар самият той да се движи с голям кортеж, а не с единичен автомобил.

"Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ - нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици може да се илюстрира със стария виц "не били компютри, а компоти", пишат от ДПС.

