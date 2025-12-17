Годината на еврото и протестите: Геновева Петрова за 2025-а (ВИДЕО)

Най-важните събития през отминаващата 2025 г. във вътрешнополитически план са въвеждането на еврото в България и многохилядните протести в София, в страната и в чужбина, довели до оставката на правителството на Росен Желязков. Разбира се не на последно място през годината се открояваха и нестихващите скандали в съдебната власт. Тези събития коментира в предаването Студио Actualno социологът от агенция Алфа Рисърч Геновева Петрова: “Аз ще си позволя да откроя на първо място присъединяването ни към еврозоната. Поставям го на първо място по няколко причини: Първо, че това наистина беше процес, който по един или друг начин консолидира немалка част от обществото.

Да, разбира се има и своите противници, но е процес, с който България завършва пълноценната си интеграция в рамките на Европейския съюз (ЕС) – усилия, които нашето общество полага от няколко десетилетия насам.

Въпреки политическите атаки

И въпреки всички предизвикателства и трудности, включително и от политическа гледна точка, атаките срещу въвеждането на еврото и от страна на президента, и на националистическите формации, все пак наистина това е събитие, което си струва да бъде отбелязано.

Снимка БГНЕС

И което най-вероятно, на фона на всички политически събития, които преживяхме тази година, ще остане в историята на страната. В началото имаше по-голям дял противници.

Не на последно място заради доста неизвестни, с които хората се сблъскваха около въвеждането на еврото. Докато, при всички критики, които хората могат да отправят към информационната кампания, все пак тя достигна до повече хора и сега по-голяма част от тях се чувстват по-спокойни за това какво им предстои.“

ДПС отнемаше обществената легитимност на правителството

В смисъла на строго политическо събитие, протестите и оставката на правителството са водещи, каза Геновева Петрова:

“Факт е, че това коалиционно, да не забравяме, правителство, стартира след една странна и неочаквана комбинация от коалиционни партньори. Но стартира все пак с известен кредит на доверие, който доста бързо беше изхабен.

Най-вече заради властовото влияние, което получаваше ДПС в качеството си на подкрепяща управлението партия. Но несъразмерно, непропорционално на общественото доверие, с което се ползва.“

ДПС оситуряваше парламентарно мнозинство, но отнемаше от обществената легитимност на това управление, каза Геновева Петрова. Протестите избухнаха, когато се опитаха по недопустим начин да внесат бюджета. Всичко това изкристализира по площадите в страната, каза тя.

Още обобщения за годината – във видеоматериала.