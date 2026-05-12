4 кухненски уреда, които трябва да изключвате след всяка употреба

Изключването на кухненските уреди, когато сте готови с използването им, може да ви се струва прекалено, но в много случаи това е само половината от историята. Дори когато не се използват, малките уреди все още могат да консумират енергия или да носят риск от неизправност, което може да доведе до опасност от пожар и загуба на енергия. За да ви предпазим и да защитим дома ви от електрически повреди, се свързахме с електротехници, които споделиха кои ежедневни кухненски уреди винаги трябва да изключвате от контакта и защо.

Тостер

Вашият тостер може да е невзрачен, но оставянето му включен в контакта може да представлява риск от пожар. Малките уреди като тостери и тостерни фурни заслужават допълнително внимание, защото се нагряват бързо и могат да станат опасни, ако се натрупат трохи.

Високонагряващите се намотки на тостера се намират само на сантиметри от мястото, където се събират трохи, създавайки потенциален източник на запалване, ако остатъците не се почистват редовно. С течение на времето износването може да засегне и вътрешните компоненти. Например, термостатът и механизмът на таймера могат да се повредят, което ще задържи нагревателния елемент включен по-дълго от предвиденото, казва лицензираният електротехник Марк Халберг.

Кафемашина

След като приключите с приготвянето на сутрешната си чаша кафе, повечето експерти препоръчват да изключите машината си от контакта, тъй като кафемашините имат склонност да консумират енергия дори когато са изключени. Това е така, защото много съвременни кафемашини остават частично захранвани, когато не приготвят активно кафе, поради функции като цифрови часовници, таймери и други програмируеми настройки. Тези функции в режим на готовност могат да доведат до загуба на енергия.

Освен потреблението на енергия, съществува и проблемът с износването с течение на времето. Един от най-често срещаните проблеми, свързани с дефектните уреди, е повредата от пренапрежение. Когато дефектен уред изпрати импулс на електричество в електрическата система на дома, той може да повреди близката електроника и чувствителни компоненти за миг. В други случаи повредите са физически, оставяйки след себе си обгорели контакти, разтопена пластмаса или изгорели конектори в ключове и контакти.

Еърфрайър

Фритюрниците с горещ въздух бързо се превърнаха в топ кухненски принадлежности, но експертите препоръчват да се изключват от контакта след всяка употреба поради техните компоненти с висока температура и вътрешна електроника. Тъй като повечето фритюрници с горещ въздух имат нагревателен елемент, където се събират трохи, и часовник, те са изложени на риск от пожар, ако възникне пренапрежение.

След като уредът започне да работи неизправно, проблемът може да не остане вътре в самия уред. Дори когато са изключени, те все още са свързани към източника на захранване, ако са включени в контакта, така че повреда може да доведе до прегряване, пренапрежения или дори късо съединение.

Плотова фурна

Нагревателните им елементи, комбинирани с честата, ежедневна употреба, правят плотовите фурни още един уред, който трябва да се изключва от контакта, когато не се използва. С течение на времето нормалната употреба може да окаже влияние върху вътрешните компоненти. Окабеляването, нагревателните елементи и връзките могат да се износят, а износването е една от най-честите причини за повреда на уредите.

Тъй като фурните за плот разчитат на висока температура, неизправност, когато няма никой наоколо, може да представлява още по-голям риск. Ето защо експертите препоръчват да ги изключвате от контакта, когато не се използват, особено преди да напуснете дома си за продължителни периоди.