Букет, цвете или саксия - какво е правилно да подарите за 8-ми март

„Купете букет от бабите пред пазарите, които сами са опаковали цветята от градините си, купете от квартален цветар, откажете се от пластмаса и изкуствени аромати и се насладете на уникалността“, казва Предраг.

На Международния ден на жената, 8 март , цветя и саксийни растения най-често се подаряват като символ на уважение, благодарност и любов. Малък, но смислен жест, който показва загриженост към жените и отбелязва тяхната сила, ценност, принос и нежност.

Предраг Митрикески Клекачкоски , известен с профила си в Instagram „Cvetko“ , е ентусиаст на растенията, екологията, животните и природата. Въпреки че работи в областта на маркетинга, той винаги намира време да се посвети на природата и грижата за растенията.

Разговаряме с него за това как най-добре да изберете букет или саксийно растение за най-важните жени в живота си.

Неговото послание е ясно – най-ценният подарък не е най-скъпият, а този, в който сме инвестирали време, мисъл и искрени емоции.

– Аз лично вярвам, че и в двете има красота. Цветето само по себе си има богата история, то представлява държави, периоди от миналото, любов, тъга… То има много сила и значение, които трябва да уважаваме. Саксийното растение, от друга страна, има дълготрайност, която ще бъде нежно напомняне за жеста в продължение на години – казва Предраг.

Той съветва да избирате внимателно и лично и да решите какво послание искате да отправите чрез букета или саксийното растение. Препоръчва да не се ръководите от информация в интернет (бяла роза означава мир, червена любов, кала означава нежност и т.н.), а по-скоро да влезете в магазин за цветя с добре оформена мисъл за това какво послание искате да предадете на човека, който получава подаръка.

– Може би е силно като хризантема или нежно като диво цвете, какво означава това цвете за вас, този цвят, тази форма на листата… Може би тази година не искате да подарите букет, а по-скоро да направите корона от цветя, може би кактусът, който са ви предложили, е правилният избор – казва той.

Предраг посочва и няколко съвета, които ще направят подаръка за 8 март по-специален:

– Подчертайте, че не искате пластмасово фолио, когато опаковате подаръка или декорирате букета, хартията не само изглежда по-деликатна и по-тънка, но е и много по-добра за природата.

– Не добавяйте блясъци, аромати или други изкуствени декорации, самото цвете е невероятна „структура“, която е пред вас благодарение на хиляди години еволюция.

– Когато правите букет, изберете цветове, които са противоположни, например жълто-лилаво, оранжево-синьо, червено-зелено и др. Не претрупвайте букета с палми и зеленина, които задушават цветето, нека историята на цветето бъде във фокуса.

– Саксийното растение е малко по-сложно, говорете с персонала на цветарския магазин, обяснете къде ще расте растението и намерете подходящи видове, които са подходящи за домашните условия на човека, на когото го подарявате.

– Каквото и да подарявате, знайте, че най-скъпите подаръци са тези, за които инвестираме време, а не пари. Нека подаръкът бъде картина на вас, на вашите емоции, нека комуникира, нека „вика и говори“, нека омекне и само тогава ще сте успели в намерението си. Купете букет от бабите пред пазарите, които сами са опаковали цветята от градините си, купете от квартален цветар, откажете се от пластмаса и изкуствени аромати и се насладете на уникалността – заключава Предраг.