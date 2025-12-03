Най-вкусната постна, но пухкава питка за Никулден

Никулден съвпада с Коледните пости. По традиция за празника се приготвя обредна питка, но повечето рецепти са с мляко и масло. Предлагаме ви рецепта за постна, но пухкава и вкусна празнична питка, която да сложите на празничната трапеза.

Постна пухкава питка за Никулден

За да я приготвите, ще са ви необходими следните продукти:

500 гр брашно

250-300 мл вода

1/2 кубче прясна мая

1 ч.л сол

1/2 ч.л захар

2 с. л. зехтин

1 с.л. оцет

Затоплете леко водата - тя трябва да е топла, но не гореща. Правилната температура е тази, при която свободно да можете да си държите кутрето си във водата. След това подгответе маята - кубчето трябва да се натропи в дълбока купа. Използвайте вилица за натрошаване на маята, след товя добавете захарта и залейте с малко топла вода. Оставяме сместа да втаса за 20 минути.

Пресейте брашното в дълбока купа, направете кладенче по-средата и изсипете зехтина, маята, солта и оцета в него. Оцетът е задължителен в тази рецепта - той придава еластичност на тестото и го прави по-пухкаво. След това добавете и останалата топла вода. След като разбъркате добре тестото го омесете извън съда. Ако е необходимо, добавете още малко брашно докато месите. Тестото трябва да лепне леко, но не и да е прекалено твърдо. След това върнете тестото в купата. Покрийте я с памучна кърпа. Оставете тестото да втаса за около час. Дръжте го в топла стая, за да втаса по-добре.

След втасване омесете тестото още веднъж. Откъснете малко парче от него - отделете това тесто за фигурките. Оформете питката и я сложете в кръгла тава, която предварително сте намазали с олио и поръсили с брашно. Включете фурната на 180 градуса.

Добавете още малко брашно към тестото за фигурките, за да стане по-твърдо. С помощта на точилка го разточете и оформете желаните фигурки - лодка, риба и кръст. Приготвените фигурки се напръскват леко с вода и се поставят върху питката. Оставете я да втаса за още 20-30 минути. Печете в предварително загрятата фурна до готовност (около 45 минути). Малко преди питката да е готова, може да я намажете със зехтин, без фигурките.

