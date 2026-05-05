Гергьовденска трапеза: традиции, символика и рецепта за обреден хляб

Празничната трапеза на Гергьовден заема централно място в народните обичаи. На този ден около масата се събират близки и роднини, а всяко ястие носи своя символика и послание за здраве, плодородие и благополучие. Сред всички гозби най-важно място (след агнешкото) заема обредният хляб - неизменна част от празника.
Значението на обредния хляб
Хлябът винаги е бил почитан като нещо свято – плод на човешкия труд и дар от природата. В народните вярвания той дори се възприема като жив, символ на издръжливост и сила. Неслучайно присъства на всяка важна трапеза, а на Гергьовден се приготвя с особено внимание и уважение.
Още: Красиви думи за голям празник: 20 топ пожелания за Гергьовден
Обредният хляб за празника обикновено е с кръгла форма, напомняща слънцето – символ на живота и новото начало. Често се украсява с различни фигури от тесто, а в някои традиции се оформят малки хлебчета като агънца, които се раздават на децата.
Необходими продукти:
За приготвянето на традиционна гергьовденска питка ще са ви нужни:
около 1 кг брашно
Още: Всички ще си оближат пръстите, ако приготвите агнешкото по гергьовски така
240 мл прясно мляко
240 мл вода
40 г прясна мая или 14 г суха
1 с. л. захар
Още: Уникален сладкиш от стар хляб и ябълки - не струва нищо, а е божествен
1 с. л. сол
240 мл олио
1 яйце за намазване
Още: Тази бърза питка със сирене е спасявала много домакини в трудните моменти
Начин на приготвяне:
Затоплете леко млякото и водата, след което в малко от течността разтворете маята и захарта. Оставете сместа да шупне за няколко минути.
В дълбока купа пресейте брашното със солта и оформете кладенче в средата. Добавете активираната мая и останалата течност, след което започнете да месите. По време на месенето постепенно сипвайте олиото, докато получите меко и еластично тесто, което не лепне.
Оформете тестото на топка, намажете го леко с мазнина и го оставете да втаса на топло, докато увеличи обема си двойно.
След втасването премесете внимателно и оформете питката по желание – може да сплетете плитки или да създадете декоративни елементи. Прехвърлете я в намазнена тава или върху хартия за печене и оставете да втаса отново за около 30–40 минути.
Намажете с разбито яйце и изпечете в предварително загрята фурна на 170–180°C за около 40–60 минути, докато придобие златист цвят.
По желание можете да добавите украса от отделено тесто, като за по-фини детайли често се използва по-твърдо, солено тесто, което запазва формата си при печене.