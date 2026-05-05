Гергьовденска трапеза: традиции, символика и рецепта за обреден хляб

Празничната трапеза на Гергьовден заема централно място в народните обичаи. На този ден около масата се събират близки и роднини, а всяко ястие носи своя символика и послание за здраве, плодородие и благополучие. Сред всички гозби най-важно място (след агнешкото) заема обредният хляб - неизменна част от празника.

Значението на обредния хляб

Хлябът винаги е бил почитан като нещо свято – плод на човешкия труд и дар от природата. В народните вярвания той дори се възприема като жив, символ на издръжливост и сила. Неслучайно присъства на всяка важна трапеза, а на Гергьовден се приготвя с особено внимание и уважение.

Обредният хляб за празника обикновено е с кръгла форма, напомняща слънцето – символ на живота и новото начало. Често се украсява с различни фигури от тесто, а в някои традиции се оформят малки хлебчета като агънца, които се раздават на децата.

Необходими продукти:

За приготвянето на традиционна гергьовденска питка ще са ви нужни:

около 1 кг брашно

240 мл прясно мляко

240 мл вода

40 г прясна мая или 14 г суха

1 с. л. захар

1 с. л. сол

240 мл олио

1 яйце за намазване

Начин на приготвяне:

Затоплете леко млякото и водата, след което в малко от течността разтворете маята и захарта. Оставете сместа да шупне за няколко минути.

В дълбока купа пресейте брашното със солта и оформете кладенче в средата. Добавете активираната мая и останалата течност, след което започнете да месите. По време на месенето постепенно сипвайте олиото, докато получите меко и еластично тесто, което не лепне.

Оформете тестото на топка, намажете го леко с мазнина и го оставете да втаса на топло, докато увеличи обема си двойно.

След втасването премесете внимателно и оформете питката по желание – може да сплетете плитки или да създадете декоративни елементи. Прехвърлете я в намазнена тава или върху хартия за печене и оставете да втаса отново за около 30–40 минути.

Намажете с разбито яйце и изпечете в предварително загрята фурна на 170–180°C за около 40–60 минути, докато придобие златист цвят.

По желание можете да добавите украса от отделено тесто, като за по-фини детайли често се използва по-твърдо, солено тесто, което запазва формата си при печене.