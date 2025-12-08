Мрачната климатична картина: Ето как Турция може да я смекчи

Турция трябва да обърне внимание на предизвиканата от климата миграция и да се застъпи за уязвимите общности, когато бъде домакин на предстоящата конференция на ООН за изменението на климата COP31, каза Каролайн Холт, директор на отдел „Климат, бедствия и кризи“ в Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК), рисувайки мрачна картина на климатичните последици по целия свят, предаде Анадолската агенция.

Холт поздрави Турция за спечелването на домакинските права за COP31 и подчерта уникалната роля на страната в справянето с миграцията, свързана с климата.

„Турция има много какво да каже по отношение на миграцията. Тя е дом на най-голямата група мигранти и бежанци в света и има роля в застъпничеството за тези хора, независимо дали бягат поради климатична криза, икономически ситуации или конфликти, защото в крайна сметка всички тези неща са свързани помежду си“, каза тя и нарече страната мост между регионите по света, и важно място като глас на онези, които са начело на климатичната криза, онези, които не са допринесли най-много за нея, но са най-засегнати от нея.

„Мисля, че Турция има много важна роля да се застъпва за тези хора, както е правила толкова години за уязвимите хора по целия свят", заключи тя.

Честотата на бедствията

„Виждаме как много неща се засилват заради изменението на климата. И не става въпрос само за честотата на бедствията, а всъщност за интензивността им“, каза тя. Холт отбеляза, че бедствията се усложняват все повече, оставяйки общностите с малко време за възстановяване между кризите.

Общностите, борещи се с климатични бедствия, често са засегнати от нова криза, преди дори да успеят да се възстановят, каза тя.

Глобално въздействие и пропуски в готовността

Холт подчерта, че нито един регион не е пощаден. „Мисля, че това е предизвикателството на изменението на климата. Толкова е непредсказуемо и е абсолютно глобално. Но определено виждаме все повече страни от Африка, все повече страни от Югоизточна Азия и все повече страни от Северна и Южна Америка, които са засегнати", посочва тя.

„Трудно е да се каже, че един регион е по-опустошен от друг. Климатичните промени не правят разлика и затова много страни и много контексти се оказват засегнати от нарастващи климатични бедствия“, добави тя.

Хуманитарният сектор, каза Холт, е неподготвен за мащаба на предизвиканата от климатичните промени миграция, очаквана през следващите години.

„Мисля, че виждаме все повече хора да биват разселвани в резултат на климатичните промени. Също така, все повече хора биват разселвани в резултат на война и в резултат на икономическата ситуация, в която се намират", посочи тя.