210 млрд. евро заем за Украйна с руски пари: Колко ще плати България, ако Русия съди ЕС?

Страните от Европейския съюз ще трябва да се ангажират индивидуално с милиарди евро, за да гарантират спешно необходимите заеми за Украйна в размер на общо 210 милиарда евро, предложени от Европейската комисия. Според официални документи, получени и цитирани от Politico, най-голяма тежест би поела Германия - до 52 млрд. евро, а България ще е сред страните членки с най-малък дял (под 1% от брутния национален доход) заедно с Хърватия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Естония, Люксембург и Кипър.

Заем с руските активи

Изпълнителният орган на ЕС представи плана си на дипломатите от блока миналата седмица, след като обяви нуждата от "заем за репарации" за Украйна в размер на 165 милиарда евро, използвайки паричната стойност на замразените руски активи.

Репарационният заем, който Киев би върнал само ако и когато Русия изплати на Украйна репарации за нанесените щети по време на войната, включва 25 милиарда евро от обездвижени руски държавни активи, държани в частни банкови сметки в целия ЕС, в допълнение към 140 милиарда евро, държани в банката Euroclear в Белгия. В рамките на заема 115 милиарда евро са предназначени за финансиране на отбранителната промишленост на Украйна за пет години напред, а 50 милиарда евро ще покрият бюджетните нужди на Киев.

Отделно от това 45 милиарда евро ще бъдат използвани за изплащане на заема на Г-7 за Украйна от 2024 г. Те пак ще са от Euroclear, защото финансовата институция държи общо 180 млрд.

Така общата стойност за Киев става 210 милиарда евро.

Целта на ЕК, по думи на председателя Урсула фон дер Лайен, е да покрие две трети от финансовите нужди на Украйна през следващите две години. Средствата ще бъдат изплатени на шест транша през годината. Ще бъдат въведени определени механизми за контрол и баланс, за да се предотврати корупция. По отношение на разходите за отбрана - това ще включва гарантиране, че договорите и плановете за разходите са приемливи за Комисията. ЕК също така ще даде механизъм на всяка държава да проследява парите.

Всяка страна от ЕС ще трябва да участва с гаранции

Гаранциите, които ще бъдат разпределени пропорционално между страните от ЕС, са необходими, за да се осигури одобрение на заема от белгийския премиер Барт Де Вевер. Той се противопостави на използването на суверенни руски активи поради опасения, че в крайна сметка само неговата страна може да бъде задължена да върне парите на Москва, ако Русия успешно съди Белгия в бъдеще. Генезисът на тази позиция е във факта, че по-голямата част от руските активи са в Euroclear.

Според официалния документ, цитиран от Politico, делът на финансовите гаранции, които страните от ЕС ще трябва да предоставят за финансирането на пакета от 210 млрд. евро за Украйна, е базиран на брутния им национален доход.

Ето какво е разпределението:

Германия – 51,3 млрд. евро (като финансова гаранция)

Франция – 34 млрд. евро

Италия – 25,1 млрд. евро

Испания – 18,9 млрд. евро

Нидерландия – 13,4 млрд. евро

Полша – 10,3 млрд. евро

Швеция – 7,2 млрд. евро

Белгия – 7,2 млрд. евро

Австрия – 5,5 млрд. евро

Дания – 4,9 млрд. евро

Ирландия – 4,5 млрд. евро

Румъния – 4,4 млрд. евро

Чехия – 3,7 млрд. евро

Португалия – 3,3 млрд. евро

Финландия – 3,2 млрд. евро

Гърция – 2,8 млрд. евро

Унгария – 2,4 млрд. евро

Словакия – 1,5 млрд. евро

България – 1,2 млрд. евро

Хърватия - 1,1 млрд. евро

Литва – 974 млн. евро

Словения – 796 млн. евро

Люксембург - 664 млн. евро

Латвия - 449 млн. евро

Естония - 446 млн. евро

Кипър - 366 млн. евро

Общите суми за всяка страна обаче могат да се увеличат, ако държави близки до Кремъл - например Унгария - откажат да се присъединят към инициативата. Не е изключено и страни извън ЕС да помогнат, ако решат, като покрият част от общата гаранция.

Норвегия беше обсъждана като възможен кандидат, докато финансовият министър Йенс Столтенберг не се дистанцира от идеята. Великобритания също е готова да допринесе: Докато Белгия блокира ЕС, Лондон е готов да прати замразени руски активи на Украйна.

Украйна пред бюджетен дефицит, Германия ще помага най-много

Украйна е изправена пред бюджетен дефицит от 71,7 милиарда евро през следващата година и ще трябва да започне да съкращава публичните разходи от април, освен ако не постъпят нови средства. В петък Унгария наложи вето върху емитирането на нов дълг на ЕС за покриване на бюджетния дефицит на Киев, като постави пред евролидерите отговорността да убедят Де Вевер да подкрепи използването на руски активи на срещата на върха на 18 декември, вместо да се обръщат към собствените си национални хазни.

Германският канцлер Фридрих Мерц беше в Брюксел в петък вечерта, за да увери Де Вевер, че Германия ще предостави 25% от гаранцията, което е най-голямата част от всички страни. „Имахме много конструктивен обмен по този въпрос“, каза Мерц след вечеря с белгийския лидер. „Особената загриженост на Белгия по въпроса как да се използват замразените руски активи, е неоспорима и трябва да бъде разгледана във всяко възможно решение по такъв начин, че всички европейски държави да поемат еднакъв риск".

Франция не иска да разблокира част от руските активи

Междувременно Financial Times пише, че Франция е отказала да допринесе за репарационния заем за Украйна с 18 милиарда евро от руски средства, замразени в нейните търговски банки.

Въпреки че Париж като цяло подкрепя идеята за репарационен заем за Киев, френските власти се противопоставят на идеята да се използват руските активи, обездвижени в страната, гласи информацията от неназован френски служител. В материала не се споменават имена на банки.

Франция е на второ място в Европа по най-висока сума от държани активи на Руската централна банка.

