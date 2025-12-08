Над половин милиард на година са щетите за бюджета от нелегално гориво

Загубите за бюджета на България от потребяването на нерегистрирано гориво възлизат на 578 млн. лева през 2024 година. Това показва съвместен анализ на сдружение "Българска петролна и газова асоциация" (БПГА), "Център за изследване на демокрацията", Националната агенция за приходите и Агенция "Митници". Според анализа, сивият сектор при горивата в България остава значителен, като 12,39 на сто от потребеното гориво в страната е било нерегистрирано.

Цели 16,32 на сто от дизела са в сивия сектор

Данните представи днес Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Според тях голям дял от нелегалния пазар на горива в България се пада на дизела – 612 млн. литра, което означава, че 16,32 на сто от потреблението му е в сивия сектор. При бензина делът е значително по-малък – 5,79 на сто от потреблението.

Той изтъкна, че подобни са били цифрите при незаконната търговия с цигари пред 2014 г., но след предприети мерки, делът на нелегалните цигари е намалял до 2 на сто. А в съседна Сърбия нелегалното гориво е едва 5 на сто от потреблението.

Според проучването източниците на нерегистрирано гориво са безмитните бензиностанции от Турция, злоупотреби със субсидирано земеделско гориво и българска малка рафинерия.

Каналите за навлизането му са чрез високооборотни бензиностанции, които заобикалят електронните системи с фискална памет на НАП, както и чрез ведомствени обекти в различни сфери на икономическия живот (напр. строителството, пътната техника и др.).

Безлов посочи и мерките, които следва да се предприемат за намаляване на сивия сектори те са: използване на тол системата за следене, контрол върху фискалните устройства, засилени проверки на доставките и ограничаване на големите обеми при пазара на дребно.

Председателят на БПГА Светослав Бенчев посочи, че според данните сивият сектор става устойчив, което е притеснително. "Всеки пети литър е незаконен, а проблемите са по цялата верига", подчерта той.

Добри Митрев от Българската стопанска камара отбеляза, че загубите за бюджета от нерегистрирано гориво възлизат на половината от предстоящото увеличение на пенсионната вноска. Още по-притеснително последствие според него е създаването на усещане, че може да не се спазват правилата.

Зам.-министърът на финансите Галя Димитрова каза, че от ведомството приветстват инициативата за изсветляване на сивия сектор при горивата. По думите и данните за 2025 г. показват ръст на приходите от ДДС, което съответно означава намаляване на сивия сектор.

Директорът на Агенция "Митници" Георги Димов също очаква приходите при горивата през 2025 г. да са по-добри от тези през 2024 г. Той отбеляза, че е много трудно физическото проследяване на нелегалните горива, предвид наличието на 3000 бензиностанции в България, но ще се заложи повече на информационните системи. Димов изчисли, че от представените данни става ясно, че нелегалното гориво представлява 90 цистерни на ден.

Това е второто мащабно проучване на нерегистрираното гориво в България след пилотния анализ през 2019 г., чиято цел е да даде максимално пълна и обективна оценка на пазара, отбелязаха още при представянето на анализа от БПГА.