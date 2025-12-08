Неймар хвърли светлина върху бъдещето си, Сантос се спаси в последния мач

Вчера, на 7 декември, Сантос със суперзвездата Неймар в състава си, се спаси от изпадане от елитното ниво на бразилската Серия А. „Рибите“ победиха Крузейро с класически резултат 3:0 и завършиха сезона на 12-то място с 47 точки. Това са само 4 точки повече от тези на изпадащия Сеара. Освен това, 12-тата позиция класира Сантос в груповата фаза на Копа Судамерикана.

Договора на Неймар изтича в края на годината

„Сантастико“ прекара по-голямата част от сезона в зоната на изпадащите, но серия от 6 поредни мача без загуба в края на шампионата ги изведе до 12-тото място. След като си гарантира оставането в елита на Бразилия, Сантос насочва погледа си към друга много важна тема. Суперзвездата Неймар има договор с клуба до края на 2025 г. и бъдещето му все още е неизвестно. След края на сезона в Серия А той даде интервю, с което изясни какво предстои.

Неймар: „Когато става въпрос за мен, хората винаги прекаляват“

Ето какво каза Неймар: „Признавам, че последните няколко седмици бяха много трудни. След мача срещу Фламенго (загубен с 2:3) понесох много критики. Мисля, че хората прекалиха малко. Чувствам се така, сякаш когато става въпрос за мен, винаги прекаляват. И този път за първи път поисках помощ. Емоционалното ми състояние достигна нула, вече нямах сили да се изправя. Треньорът ми, съотборниците ми и семейството ми бяха изключително важни да ми помогнат да се възстановя.

Неймар: „Искам да забравя за футбола“

Сега е време да се отпусна, сезонът свърши. Сега искам да си взема поне седмица почивка. Да пътувам, да забравя за футбола и след това ще помисля за него. Но, очевидно, сърцето ми винаги принадлежи на Сантос. Винаги ще поставя Сантос на първо място. Но нека видим кое е най-доброто за всички“. Откакто се завърна в Сантос в началото на 2025 г. Неймар изигра 30 мача, в които вкара 11 гола и записа 4 асистенции във всички турнири. За жалост контузиите пак го оставиха извън терените за дълго време, като той пропусна около 20 мача.

