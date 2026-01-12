Грешката, която убива стайните цветя: Как и кога да торим правилно

Неправилното или прекомерно торене може да унищожи всяко стайно цвете. Експерт обяснява кога да се прилагат торове и кои са най-безопасните.

Стайните растения също се нуждаят от подхранване; в противен случай с течение на времето те започват да губят жизненост и привлекателност. За разлика от растенията, отглеждани на открито, саксийните растения имат ограничен запас от хранителни вещества, които постепенно се изчерпват. Ето защо торенето е от съществено значение.

Специалистът по грижа за растенията Патрик Гилман обяснява: за разлика от растенията на открито, саксийните растения разчитат единствено на хранителните вещества, които получават от собственика си. Без редовна грижа растежът им се забавя и външният им вид се влошава.

Кой тор е най-подходящ за стайните цветя?

Според Гилман, най-често срещаната грешка е използването на грешен тор или твърде голямо количество от него. Това може да бъде дори по-вредно от недостиг на хранителни вещества. Експертът препоръчва да се избират водоразтворими органични торове. Те осигуряват по-дълготрайно подхранване от химическите алтернативи.

Как правилно да прилагаме тор

Преди употреба торът трябва да се разреди с вода. Оптималното съотношение е ¼ до ½ чаена лъжичка на 3 л вода. Гилман препоръчва леко увеличаване на обема на водата, за да се избегне увреждане на корените.

Друг съвет е първо да полеете растението с обикновена вода. Влажната почва помага на тора да се абсорбира равномерно и намалява риска от изгаряне. Ако използвате тор на основата на рибно брашно и се притеснявате от миризмата, тя ще се разсее в рамките на ден-два. Важно е също да изпразните тавата под саксията, за да отстраните излишната течност.

Стайните растения трябва да се торят от края на март до средата на септември, приблизително на всеки две до три седмици. През зимата и есента спрете торенето, тъй като през този период растенията навлизат в по-бавна фаза на растеж и се нуждаят от по-малко хранителни вещества.

През пролетта си струва да огледате растенията. Ако корените започнат да поникват извън контейнера, е време да пресадите растението в по-голяма саксия. Добра идея е да добавите малко компост по време на пресаждането.

Растения, които не обичат често торене

Сукулентите и кактусите са особено чувствителни към излишък от азот. Гилман препоръчва торенето им много по-рядко - около веднъж на всеки шест седмици. Висококачествената почва и компостът често работят също толкова добре, колкото и торът в този случай.

