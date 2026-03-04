Още една страна бойкотира Мондиал 2026, на Тръмп не му пука

Предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико продължава да предизвиква полемики. Конфликтът в Близкия изток, където една от страните е именно САЩ, може да доведе до още по-сериозни трусове за Мондиала. Вече няколко страни заговориха за оттегляне от Световното първенство, а хиляди фенове са отменили пътуванията си до Северна Америка през лятото. Иран, която е от другата страна на конфликта, също може да напусне Мондиал 2026, но президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че не му пука.

Вече се е провеждал разговор за отказването на Иран от участие на Мондиал 2026

Ръководителят на Иранската футболна федерация вече коментира възможността азиатската страна да се оттегли от Мондиала: „Далеч сме от очакванията, че можем да гледаме на Световното първенство с надежда“. Той каза още, че решенето дали Иран ще вземе участие на Световното първенство през лятото ще бъде взето от спортните власти в страната. От страна на ФИФА главният секретар Матиас Графстрьом направи намек, че вече е обсъждана възможността Иран да се оттегли от Мондиал 2026: „Имахме среща... и е преждевременно да коментираме в детайли, но ще следим развитието по всички въпроси по света. Нашият фокус е да имаме безопасно Световно първенство с участието на всички“.

На Доналд Тръмп не му пука за „победената страна“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че не му пука дали Иран ще бойкотира Мондиала и определи азиатската страна като „тежко победена и останала без сили“. В групата на Иран са още Белгия, Нова Зеландия и Египет, а всички мачове ще се играят на територията на САЩ. Това може да бъде пето участие на световни финали за азиатската страна. При евентуално отказване на Иран от участие на Мондиал 2026, Ирак и ОАЕ са държавите, които могат да заемат мястото ѝ.

Ирак и ОАЕ могат да се възползват от бойкота на Иран

Ирак е на междуконтинентален плейоф, където ще срещне Боливия и Суринам. Ако спечели на 31 март в Мексико, страната ще се класира на Световното първенство. Но ако загуби, може да разчита, че ще заеме мястото на Иран. ОАЕ, от своя страна, няма да участва на плейоф, но е следващата азиатска страна в класирането на квалификационната група и също има шанс да заеме мястото на Иран при евентуален бойкот.

