Стивън Джерард разсипа Ливърпул след загубата от последния във Висшата лига

Бившият халф на Ливърпул Стивън Джерард коментира поражението на „червените“ с 1:2 от Уулвърхямптън в 29-ия кръг на английската Висша лига.

Стиви Джи даде ценни съвети на Слот

„Ливърпул игра много зле през първите 70 минути. Нгумоа трябва да започне като титуляр. Той просто трябва да получи шанс, защото Рио прави повече от Гакпо за 60-70 минути. Нгумоа трябва да бъде в стартовия състав за мача в петък“, каза Джерард по TNT Sports.

Уулвърхямптън имат 16 точки и са последни в класирането на Висшата лига. Ливърпул са пети с 48 точки.

