Стивън Джерард разсипа Ливърпул след загубата от последния във Висшата лига

04 март 2026, 12:15 часа 161 прочитания 0 коментара

Бившият халф на Ливърпул Стивън Джерард коментира поражението на „червените“ с 1:2 от Уулвърхямптън в 29-ия кръг на английската Висша лига.

„Ливърпул игра много зле през първите 70 минути. Нгумоа трябва да започне като титуляр. Той просто трябва да получи шанс, защото Рио прави повече от Гакпо за 60-70 минути. Нгумоа трябва да бъде в стартовия състав за мача в петък“, каза Джерард по TNT Sports.

Уулвърхямптън имат 16 точки и са последни в класирането на Висшата лига. Ливърпул са пети с 48 точки.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
