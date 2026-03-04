Израел с десета вълна от удари срещу Техеран - поразява там, където най-много боли (ВИДЕО)

Израелската армия обяви сутринта на 4 март, че е започнала „мащабни удари срещу цели на иранския терористичен режим“ в столицата Техеран. Това е десетата вълна от удари на израелските военновъздушни сили срещу града и околностите му по време на операция "Ревът на лъва" - новата война между Израел/САЩ и Иран (американската операция носи отделното наименование "Епична ярост"). Израелските отбранителни сили (IDF/ЦАХАЛ) обявиха, че са атакувани десетки цели.

Debris is scattered after a strike on a police station in Tehran. pic.twitter.com/M78vPybvEb — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Удар по щаба на "Басидж" и по ПВО

Сред тях е щабът на силите "Басидж" - паравоенна доброволческа милиция в рамките на Иранската революционна гвардия и един от петте ѝ стълба.

В изявлението се споменават още удари по ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана. Говорителят на силите също така заяви, че е бил атакуван „директоратът за снабдяване и логистика, свързан със сухопътните сили на режима“.

Той добави, че IDF възнамерява да продължи да засилва атаките срещу военната инфраструктура на Иран.

⭕️The IDF has carried out a series of strikes on the Basij and internal security command centers in Tehran belonging to the Iranian terror regime.



The targeted command centers were used by the Iranian regime to maintain control throughout Iran.



The IDF also struck the regime’s… pic.twitter.com/nvlq72W6vJ — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026

Нови кадри, публикувани от израелските въоръжени сили, показват въздушен удар срещу иранска система за противовъздушна отбрана в района на Техеран. ЦАХАЛ твърдят, че от началото на конфликта са нанесли удари по десетки ПВО системи.

צפו בתיעוד מעין הטיל: חיל האוויר משמיד מערכת הגנה באופן מדויק בטהרן



לאורך מבצע ״שאגת הארי״, חיל האוויר פגע בעשרות מערכות הגנה איראניות ובכך מעמיק את העליונות אווירית בכל רחבי איראן.



בתיעוד מעין הטיל, ניתן לראות כיצד חימושי המטוסים פוגעים באופן מדויק במטרות, ובהם במערכות ההגנה… pic.twitter.com/TWCmVismjt — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026

Израелските въоръжени сили публикуваха и кадри, за които се твърди, че показват нанесен удар по ирански хеликоптер Ми-17. Но целта, изглежда, е боядисан хеликоптер примамка на земята, което предполага, че ударът вероятно е поразил фалшива цел, а не истински вертолет.

OOPSIE: The IDF released footage claiming a strike on an Iranian Mi-17 helicopter.



But the target appears to be a painted helicopter decoy on the ground, suggesting the strike likely hit a fake target rather than a real aircraft. pic.twitter.com/2dCi2tBC30 — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Израелски атаки в Исфахан и Шираз

Израелските въздушни сили са извършили серия от въздушни удари срещу ирански военни обекти също така в Исфахан и Шираз през нощта, съобщава военното командване. Говорителят на израелските въоръжени сили бригаден генерал Ефи Дефрин заяви на пресконференция, че това е първият път, когато военните нанасят удари в тази област в рамките на текущата кампания срещу Иран. Исфахан е център на едноименната провинция в Централен Иран, а Шираз е център на провинция Фарс (Южен Иран).

При ударите са били поразен над 20 цели, включително две съоръжения в Исфахан, където Иран съхранява модерни балистични ракети „Гадр“, твърди израелската армия. Според нея други цели са били складове за балистични и крилати ракети, както и системи за противовъздушна отбрана. „Смятаме, че ударите са унищожили десетки балистични и крилати ракети“, каза Дефрин, цитиран от The Times of Israel.

WATCH THIS SPACE: U.S. and Israeli airstrikes have been heavily targeting Iranian military sites in Kurdish-populated border regions, including border posts, bases, police stations, and Basij facilities in cities like Paveh and Sanandaj.



The strikes could open the door for… pic.twitter.com/T9oPMPi1Z4 — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Още нападения в региона

Дрон удари щабквартирата на иранска кюрдска опозиционна група в Иракски Кюрдистан на 4 март, твърдят източници от службите за сигурност, цитирани от Reuters. Няма информация за жертви или щети на този етап.

Саудитски говорител по въпросите на отбраната същевременно заяви, че е имало опит за атака с дрон срещу рафинерията в Рас Танура, но не са докладвани щети.

Израел пък обяви евакуация за Южен Ливан на фона на новия фронт с подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".

The Israeli military has announced a general evacuation in southern Lebanon. pic.twitter.com/pX9GAwPWKj — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Иранската военноморска фрегата „Дена“ е била потопена от подводница - вероятно американска - близо до Шри Ланка, като най-малко 101 души са в неизвестност, твърди Reuters. Корабът се е връщал от международното военноморско учение „MILAN 2026“ в Индия, когато е потънал на 4 март.