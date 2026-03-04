Спорт:

Мигрантска криза у нас като през 2015 г.? Външно министерство с данни за натиска по границите (ВИДЕО)

04 март 2026, 12:01 часа 170 прочитания 0 коментара

"Имаме едно задържано лице на границата и то не е гражданин на Иран, нула във вътрешността и нула на изход, т.е. нямаме основания като държава да се притесняваме за някакън повишен миграционен натиск във връзка с регионални военни кризи, които биха имали отражение в България. Не трябва да се будят тревоги. Това, на което бяхме свидетели през 2015 г., няма да се повтори".

Това обяви заместник-миинстъра на външните работи Иван Анчев на брифинг след края на правителственото заседание в сряда. Той подчерта, че досегашният му опит показва - войната в Иран е с различен характер, спрямо гражданската война в Сирия.

"Мълчанието е по-добро в такива моменти", каза Анчев на конкретен въпрос на журналист по повод информация за излетял самолет към Оман, който да прибере близо 300 наши сънародници. Припомняме, че в сряда следобед във Варна се очаква да кацнат първите наши сънародници, които бяха блокирани в различни страни в Близкия изток заради военните действия в Иран.

