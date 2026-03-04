Силен женски глас на Оскарите: Режисьорката, предизвикала фурор с номинации за два филма

Американската режисьорка Гийта Гандбир предизвика фурор в тазгодишната надпревара за "Оскар" с номинациите си за два отделни филма, предаде Ройтерс. Гандбир е номинирана в категориите за най-добър документален филм и най-добър късометражен документален филм съответно за "Перфектната съседка" ("The Perfect Neighbor") и "Дяволът е зает" ("The Devil is Busy").

И двата филма вече бяха в краткия списък на американската Академия за кинематографично изкуство и наука с 15 заглавия преди обявяването на номинациите, така че Гийта Гандбир е наясно, че има големи шансове. Все пак самият момент я сварва неподготвена.

"Не ме съдете. Проспах номинациите. Бях толкова нервна предната вечер. Планирах да си легна рано и да спя добре, но бях будна до три сутринта и гледах тавана. Буквално проспах обявяването им", споделя режисьорката пред Ройтерс.

Лична връзка със сюжетите

"Дяволът е зает", разпространяван от HBO Макс, предлага завладяващ поглед отблизо към един ден в клиника за аборти в Атланта, Джорджия, като насочва вниманието към опасностите, пред които са изправени персоналът и пациентите на фона на променящия се политически пейзаж в Америка.

"Перфектната съседка", разпространяван от Нетфликс, разглежда събитията, довели до убийството на Аджике Оуенс в квартал във Флорида, като възстановява инцидента чрез полицейски обаждания и кадри от камери.

По време на обяда на номинираните за "Оскар" миналия месец Гийта Гандбир сподели колко лични са и двата проекта.

"И двата са създадени с много любов и внимание и с участието на моето семейство и най-близките ми приятели", каза тя. Връзката на Гандбир с "Перфектната съседка" е още по-дълбока, тъй като убитата от своята съседка Аджике Оуенс е била семейна приятелка.

Наградите "Оскар" ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март на церемония в театър „Долби" в Лос Анджелис. Филмът „Грешници" е с рекордните 16 номинации за водещите отличия в света на киното, припомнят от БТА.