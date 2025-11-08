3 мита за оплешивяването, в които всички вярват

Стресът причинява плешивост. Плешивите мъже са по-плодовити. Ако косата ви оредява, вината е на семейството на майка ви. Някои погрешни представи за плешивостта сякаш се задържат в съзнанието ни като мелодията от любимото ви старо телевизионно шоу. За да изясни нещата, "Popular Science" помоли трима експерти по косата да обяснят какво наистина казва науката за причините, поради които хората губят косата си. Ето какво казаха те, а всички ние трябва да признаем, че цял живот сме вярвали на тези митове.

Мит 1: Можете да наследите плешивост само от страна на майка си

Вероятно сте чували фразата: "Бащата на майка ти определя дали ще оплешивееш" Оказва се, че това не е вярно. "Това е един от най-разпространените митове, които чувам, и не е вярно", казва д-р Джери Шапиро, дерматолог, специалист по косопад и алопеция в Нюйоркския университет. "Генът за косопад не е ограничен до майчината линия."

Вярно е, че един от ключовите гени, свързани с андрогенната алопеция – известна още като мъжки (или женски) косопад – се намира на Х хромозомата, която мъжете наследяват от майките си, казва д-р Алън Бауман, хирург по трансплантация на коса в Bauman Medical. Но това е само една част от много сложен пъзел.

Плешивостта се определя от много гени от двамата родители, както и от начина на живот, хормонални и екологични фактори, обяснява Бауман. "Така че, ако баща ви, дядо ви или чичовците ви от двете страни на семейството са страдали от косопад, рискът за вас може да е по-висок, но той никога не се определя конкретно само от страна на майка ви."

Д-р Мехмет Ердоган, хирург по трансплантация на коса в клиника в Турция, е съгласен. "В клиничната практика често наблюдаваме фамилна история на косопад и от двете страни на семейството", казва той.

Мит 2: Стресът причинява плешивост

Стресът може да причини хаос в тялото ви – от храносмилането до съня – но рядко е единствената причина за дългосрочна плешивост. Бауман казва, че обикновено е необходима тежка психологическа или физическа травма, като природно бедствие, смърт в семейството или драстична диета, за да се причини трайна загуба на коса.

Обикновено, когато сте стресирани, се наблюдава временно изменение в цикъла на растеж и косопад, казва Ердоган. Обикновено косата преминава през три фази: анаген (растеж), катаген (почивка) и телоген (косопад). След стресова ситуация до 70% от косата ви в анагенна фаза може преждевременно да премине в телогенна фаза. Това състояние, известно като „телогенен ефлувиум", причинява временно опадане на косата и изтъняване на косата по целия скалп, за разлика от мъжката или женската плешивост, която обикновено причинява отстъпваща линия на косата или плешиво петно на върха на главата.

Въпреки че стресът не причинява директно оплешивяване, той може да ускори процеса. В проучване с 120 души с андрогенна алопеция, тези, които изпитват силен стрес, изглежда губят косата си по-бързо от своите нестресирани събратя.

Мит 3: Плешивостта е свързана с по-висока плодовитост

"Това е история, която хората разказват, защото звучи ласкателно, но не е научно обоснована", казва Шапиро. "Плешивостта сама по себе си не е признак за по-висока плодовитост", казва Бауман. "Объркването вероятно идва от факта, че и двете се влияят от мъжките хормони."

Тестостеронът е от съществено значение за производството на сперматозоиди и сексуалното влечение, но той също така играе роля в косопада – косвено – когато се превръща в хормона дихидротестостерон (DHT). Някои мъже носят генетични вариации в гена на андрогенния рецептор, които правят техните космени фоликули изключително чувствителни към DHT. С течение на времето DHT причинява свиване на тези фоликули и производството на по-тънки и по-слаби косми, което в крайна сметка води до изтъняване и плешивост.

"Плешивостта означава, че космените ви фоликули са по-чувствителни към определени хормони", казва Шапиро, "а не че тялото ви произвежда повече от тях."

Всъщност, някои доказателства сочат обратното. Проучвания показват, че мъжете, които оплешивяват рано – особено преди 30-годишна възраст – са склонни да имат по-нисък брой сперматозоиди и по-лошо качество на спермата в сравнение с тези, които запазват косата си по-дълго. Връзката вероятно идва от същите повишени нива на DHT, които водят до косопад, което също може да повлияе на производството на сперматозоиди, обяснява Бауман. Но връзката не е абсолютна. "Много плешиви мъже стават бащи без проблеми", отбелязва той. "Фактори като възраст, начин на живот и общо здравословно състояние играят по-голяма роля."

Заключение

Митовете за плешивостта продължават да съществуват, защото ни карат да се чувстваме по-добре – като ни предлагат някого, когото да обвиняваме, нещо, което да поправим, или ласкателна история за мъжествеността. Но, както ни казват експертите, истината е по-сложна: плешивостта се дължи на множество гени, хормони и фактори, свързани с начина на живот. Биологията, както винаги, отказва да бъде проста, пише още "Popular Science".

