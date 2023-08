Жена откри змия в тоалетната си. Вижте как се справи със ситуацията (ВИДЕО)

"Отстъствах четири дни и нямах търпение да се прибера, да си взема душ и да вляза в тоалетната на спокойствие. Вдигнах капака и се шокирах, когато видях, че вътре има голяма змия.", споделя Леспрон пред Асошиейтед прес. "Благодаря на Бог, че капакът на тоалетната беше пуснат.

Всъщност случката се е разиграла още в средата на юли месец, но реакциите продължават и до днес. Видеото, което американката публикува в интернет, е провокирало вълна от коментари и съобщения за подкрепа. В клипа, който следва, се вижда как служител от специализирана агенция се "разправя" със змията... като просто я хваща с ръка.

Вижте как един професионалист се справя с дива змия, но никога не повтаряйте действията му, ако се окажете в подобна ситуация:

An Arizona homeowner got a scary surprise when she found a snake in her toilet. pic.twitter.com/KcmlP2fGCB