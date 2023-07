Жената, родила 69 деца: Историята на рускинята Валентина Василиева

Историята ѝ е колкото шокираща, толкова и драматична, защото съпругът ѝ я е изоставил, за да се ожени отново и... да си направи още 18 деца. Но да започнем от началото.

Валентина се ражда през 18 в. в Русия в град Шуя, намиращ се на около 250 км североизточно от Москва. Тя е обикновено момиче, което ражда в домашни условия и без помощ от лекар. Изненадващото е, че при всички тези тежки бременности и раждания Валентина губи само две от децата си.

