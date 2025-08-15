Как да се преборим с брашнестата мана по краставици?

Как да се справим с брашнеста мана по краставиците?

Микозите са общо наименование за растителни болести, причинени от микроскопични паразитни гъби. Брашнестата мана е една от най-вредните и, за съжаление, често срещани микози по нашите географски ширини, способна значително да намали реколтата ви, особено в оранжерии. Използвайки примера на краставиците, той е напълно валиден и за други тиквови култури – тиквички, тикви, дини, пъпеши и др.

Признаци на брашнеста мана по краставиците

Патогенът зимува в заразените растителни остатъци и други растения. През лятото спорите му се пренасят лесно по въздуха чрез капчици влага (поливане, дъжд) и механично (с използване на недезинфекцирани инструменти, ръкавици и др.). Попаднали върху повърхността на растението, те дават началото на гъбичен мицел - именно той се проявява като розово-бяло или сиво-бяло покритие. Покритието първоначално е сухо, подобно на брашно или фин прах, може лесно да се избърше с пръст. По-късно то расте, удебелява се и се покрива с малки капки „роса“ - това е знак за узряването на ново поколение спори. От листата покритието се премества към стъблата, дръжките и цветоносите. При тежка инфекция листата почти напълно побеляват, стават крехки, извиват се и падат. Цветовете на краставицата също изсъхват и падат, а вече повяхналите засегнати плодове стават по-дребни, напукват се и променят вкуса си. Засегнатите растения имат по-кратък вегетационен период, в резултат на това добивът значително намалява - до 60%.

Фактори за развитие и разпространение на брашнеста мана по краставиците

Висока температура на въздуха (над 25°C), съчетана със значителни колебания във влажността (при тези условия фините листа леко увяхват, което улеснява проникването на патогена в тъканта).

Големи разлики в дневните и нощните температури, обилна роса.

Неправилно поливане, когато влагата (особено студена) постоянно присъства по листата.

Лоша вентилация на насажденията.

Излишък на азот в почвата.

Как да се справим с брашнеста мана по краставиците?

Превантивните мерки играят огромна роля в предотвратяването на развитието на болестта. За да намалите риска от инфекция с брашнеста мана, следвайте тези правила:

- спазвайте правилата за сеитбообращение (особено в оранжерии);

- третирайте семената на краставиците преди засаждане;

- не сгъстявайте насажденията;

- поливайте краставиците с достатъчно топла вода, като се опитвате да предотвратите попадането на влага върху листата;

- не прекалявайте с азотните торове и не забравяйте за калиево-фосфорните;

- като превантивна мярка срещу гъбична инфекция, пръскайте растенията с биофунгициди;

- в оранжерията по време на вегетационния период поддържайте температурата на въздуха в рамките на 20-25°C, не забравяйте да отваряте и проветрявате помещението навреме, не позволявайте натрупването на голямо количество кондензат по стените и покрива;

- на открито, когато нощните и дневните температури се променят, покривайте вечер насажденията от краставици със спанбонд, за да ги държите топли през нощта.

Когато се появят първите огнища на болестта, можете да опитате деликатни мерки. Например, внимателно отрежете и унищожете болните листа и напръскайте храстите с разтвор на сода (100 грама на 10 литра). Можете да добавите малко сапун към него, за да може разтворът да попие по-добре по листата. Провеждайте третирането 6 пъти на всеки 7 дни, докато нараняването изчезне. Можете да опитате и пръскане с разтвор на суроватка (3 литра на 7 литра вода) с добавяне на 1 ч. л. меден сулфат или разтвор на калиев перманганат (3 грама на 10 литра вода). Ако болестта е засегнала повечето растения, пригответе се за дълга борба с гъбичките. Спрете поливането и торенето на краставиците за 5-7 дни, след което ги напръскайте с:

разтвор на колоидна сяра (20-40 г 70-80% сяра на 10 литра вода);

меден сулфат (30-50 грама на 10 литра вода);

фунгициди.

Няма нищо сложно в това, достатъчно е да се спазват правилата за сеитбообращение и агротехника за отглеждане на краставици.