Как да разберете дали медът е истински: Прост трик с вода

Когато купувате мед, винаги искате да сте сигурни в неговото качество. Но как да различите натурален продукт от фалшификат, защото не всеки има възможност да проведе лабораторен анализ? Има един прост и интересен начин за проверка, който може лесно да се направи у дома. Той се основава на уникалното свойство на натуралния мед - неговата „генетична памет“.

Какво ви е необходимо, за да проверите меда за натуралност

Всичко, от което се нуждаете, за да тествате продукта, е плоска чинийка, чиста студена вода и самият мед, който искате да тествате. Вземете чинийка и изсипете малко мед в нея. По-добре е, ако е течен, така че ако медът кристализира, можете леко да го загреете на водна баня (но не над 40°C, за да не загуби полезните си свойства).

Как да разпознаете истинския мед от фалшивия още в магазина

Добавете вода. Внимателно налейте малко студена вода по ръба на чинията, така че да покрие изцяло меда, но да не го отмие. Започнете да въртите чинията. Дръжте чинията с две ръце и започнете да я въртите внимателно. Водата над меда трябва да се движи и медът не трябва да се разтваря в нея твърде бързо.

Наблюдавайте резултата. Погледнете внимателно повърхността на меда. Ако медът е натурален, под въздействието на въртенето на водата, на повърхността му ще започнат да се появяват шарки, подобни на шестоъгълни клетки тип „пчелна пита“. Ясните шарки, наподобяващи пчелни пити, показват висококачествен мед.

Ако няма шарки и медът просто се разтваря във вода или образува безформена маса, това може да показва наличието на примеси.

Натуралният мед, когато е изложен на вода, е способен временно да пресъздаде структурата на кошерите, в които е бил съхраняван. Това явление се нарича генетична памет на меда. Ако не е натурален или съдържа примеси, той няма да приеме тази форма.

Как медът помага за ускоряване растежа на всичко в градината

Обърнете буркана с мед с дъното нагоре. В натурален продукт въздушното пространство в гърлото ще се раздели на две мехурчета: единото по-голямо, а другото по-малко. Това е знак, че медът е с добро качество.

Медът може да има различна консистенция: от течна и прозрачна до гъста и хомогенна. В зависимост от вида, той променя състоянието си с течение на времето, ставайки кристален или, както се казва, „захаросан“. Този процес е напълно естествен и показва високото качество на продукта. Кристализацията се получава благодарение на глюкозата, която образува кристали, докато фруктозата остава в течно състояние.

Тази марината за ребра с мед ще ви накара да си оближете пръстите