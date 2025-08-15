Стихотворение на деня, 16 август, от Елисавета Багряна

Любов Кой си ти, на моя път застанал,моя сън от клепките прогонил,моя смях от устните откъснал?И магия някаква ли стана?Виждам те на старите икони,чувам те в съня си нощем късно:гледаш ме с очи на похитител,а в гласа ти всеки звук ме гали.Кой си ти, в духа ми смут запалил -Мефистотел ли, или Кръстител? А сърцето мое доверчивопее - птичка в разцъфнала градина,пее - и нарича те: Любими.И покорна, шепна аз щастлива,както на Исуса - Магдалина:- Ето моите ръце - води ме!Елисавета Багряна