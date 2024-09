Живот с котка: научни факти за ползите за здравето

Животът с котка може да донесе многобройни ползи за здравето и настроението ви.



Това е доказано от научни изследвания, в които са анализирани ползите, които котките могат да донесат на хората, които споделят живота си с тях. Котките могат да помогнат за намаляване на стреса, да подобрят състоянието на сърдечносъдовата система, да ви предпазят от алергии, да ви разкажат много за вашата личност и дори да ви помогнат да си намерите партньор.

Котките помагат на хората да се лекуват от депресия, невротични заболявания. Още през 70-те години на миналия век във Великобритания и Съединените американски щати терапията с котки се е използвала за лечение на деца със забавено развитие, аутизъм, церебрална парализа.

Котката може да помогне за намирането на партньор, особено за мъжете. Според проучванията жените са по-привлечени от мъже, които имат домашни любимци. Жените се отнасят към домашните любимци като към деца, докато мъжете ги третират по-скоро като приятели.

Парадоксално, но котките могат да предпазят децата от астма и алергии. До този извод са стигнали служителите на американския Национален институт за изследване на алергичните и инфекциозните болести (National Institute for the Study of Allergic and Infectious Diseases). Факт е, че котките у дома позволяват да се намали чувствителността към вълна, полени и прах. Основното условие - домашните любимци трябва да заобикалят детето от самото му раждане.

Като легне на болното място, котката може да облекчи болката заради живата топлина и нискочестотните вибрации, докато мърка. Вашият домашен любимец е един малък домашен физиотерапевт, който много ви обича.

Цялата тайна се крие в това, че котките мъркат с честота 20-120 херца. Тя подобрява заздравяването на рани, подпомага заздравяването на фрактури и укрепва костите. Намалява болката при възпалителни ставни заболявания. А мъркането укрепва и нервната система.

Дори обичайното наблюдение на мъркаща котка може да нормализира сърдечния ритъм. Освен това, както са установили учените, звукът на мъркането повишава имунитета.

Котката успокоява и дори помага при безсъние. Според лекари от Аризона 40% от пациентите потвърждават, че съвместният сън с домашен любимец им дава чувство за сигурност. А благодарение на мъркането на котката REM фазата на съня настъпва по-бързо.

Котките могат да ви помогнат да опознаете по-добре себе си. Психологически изследвания показват, че хората, които имат котки, са по-отворени и чувствителни от тези, които имат кучета.

