„Качвам килограми, но не ям нищо“: Лекар разкрива най-често срещаните погрешни схващания за метаболизма

Как да поддържаме добър метаболизъм в напреднала възраст?

Влияние на навиците на живот

Как се променя метаболизмът с напредване на възрастта?

Няколко излишни килограма са почти неизбежни в средна възраст. Често казваме, че „почти нищо не ядем, а въпреки това качваме килограми“ и обвиняваме за всичко метаболизма. Експертите обаче казват, че това предположение е само частично правилно. Метаболизмът не се „нарушава“ неминуемо с остаряването, а остава стабилен в продължение на десетилетия и само след 60-годишна възраст се забавя леко. Остаряването оказва влияние, но навиците на живот играят ключова роля за поддържането на телесното тегло, пише „E-clinic“ .

Какво е метаболизъм?

Метаболизмът обхваща всички химични процеси в тялото, които поддържат живота и телесните функции – превръщане на храната в енергия, растеж, обновяване на клетките и поддръжка на органи.

„Скоростта на метаболизма е количеството енергия, което тялото използва, за да поддържа тези жизненоважни процеси“, обяснява д-р Матяш Фехервари.

Дори когато е в покой, тялото продължава да работи – сърцето бие, белите дробове дишат и мозъкът е активен. Този процес се нарича базален метаболизъм (BMR).

Най-често срещаните погрешни схващания за метаболизма

„Един от най-големите митове е, че хората с „бърз“ метаболизъм могат да ядат каквото си поискат, без да качват килограми“, казва д-р Фехервари.

В действителност, разликите между хора с по-бърз и по-бавен метаболизъм са малки.

Друго често срещано погрешно схващане е, че метаболизмът е единственият фактор, който определя телесното тегло.

„Телесното тегло се регулира чрез мрежа от сложни фактори: качество на диетата, мускулна маса, сън и физическа активност, но също и по-дълбоки физиологични механизми – като жлъчен поток, функция и размер на стомаха, нервни (вагалови) сигнали и действието на чревните хормони, които регулират храносмилането“, добавя той.

Чревната флора също играе важна роля, тъй като влияе върху това колко ефективно усвояваме енергията от храната и как функционира метаболизмът ни като цяло.

Как се променя метаболизмът с напредване на възрастта?

Метаболизмът не намалява по права линия. Според проучване, публикувано в списание Science през 2021 г., което обхваща над 6000 души, разходът на енергия е най-висок в детството и след това постепенно намалява до 20-годишна възраст.

„От 20 до 60-годишна възраст метаболизмът е изненадващо стабилен, тъй като се адаптира към размера и състава на тялото. След 60-годишна възраст се наблюдава бавен, но забележим спад“, казва д-р Фехервари.

След 60-годишна възраст метаболизмът обикновено се забавя с около 0,7% годишно. Основните причини са загуба на мускулна маса (саркопения), намалена физическа активност и фини хормонални промени – по-ниски нива на растежен хормон и полови хормони. Ефективността на митохондриите, „фабриките за енергия“ в клетките, също може леко да намалее с възрастта.

Влияние на навиците на живот

Някои навици могат да ускорят или забавят метаболизма:

Ниска мускулна маса и бездействие – мускулната тъкан изгаря повече енергия дори в покой.

Драстичните диети със строго ограничаване на калориите могат временно да забавят метаболизма.

Липсата на качествен сън – влияе върху хормоните лептин (за ситост) и грелин (за глад).

Хроничен стрес – повишава нивата на кортизол и насърчава натрупването на мазнини.

Пушенето и прекомерната консумация на алкохол нарушават клетъчния метаболизъм и хормоналния баланс.

Може ли метаболизмът да бъде „ускорен“?

„Няма вълшебно хапче“, казва д-р Фехервари. Възможно е временно да се увеличи разходът на енергия след физическа активност или с кофеин, но ефектите са малки.

Най-доказаният и ефективен начин за поддържане на здравословен метаболизъм е поддържането на мускулна маса и редовната физическа активност през целия живот.

Как да поддържаме добър метаболизъм в напреднала възраст?

Бъдете физически активни – комбинирайте аеробни дейности (бързо ходене, колоездене) със силови упражнения.

Осигурете достатъчен прием на протеини – те възстановяват мускулите и предотвратяват загубата на маса.

Избягвайте екстремни диети, спете достатъчно и контролирайте стреса.

Правете редовни здравни прегледи – проблеми с щитовидната жлеза, дефицит на витамин D или хормонален дисбаланс могат да повлияят на метаболизма.

„Здравословни навици, движение и баланс – това е ключът към добрия метаболизъм и жизнеността, дори след шестдесет години“, заключава д-р Матяш Фехервари.