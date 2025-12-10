Първата дама на Франция нарече протестиращи феминистки "мръсни кучки" (ВИДЕО)

Съпругата на френския президент Еманюел Макрон - Брижит Макрон бе заснета да използва сексистка обида по адрес на протестиращи феминистки преди започването на театрално представление в Париж. Видеото, заснето в неделя, 7 декември, показва първата дама на Франция да обсъжда зад кулисите на театър "Фоли Бержер" в Париж с френския комик Ари Абитан, как предната вечер активистки са прекъснали представлението му с викове: "Абитан, изнасилвач!". Френският актьор преди това бе обвиняем за изнасилване.

На записа може да се чуе как Брижит го пита как се чувства. А когато той отговаря, че се чувства уплашен, тя заявява по адрес на феминистките, че са "мръсни кучки" и че ако се появят отново, "ще ги изхвърлим".

Това предизвика скандал във Франция като редица френски знаменитости и политици от левицата изказаха своето възмущение.

Впоследствие от прессекретариата на първата дама обясниха в изявление, че тя се е опитвала да успокои нервите на Абитан. "Както показва видеото, единственото намерение на г-жа Макрон е било да успокои артист, който в гримьорната си, преди да излезе на сцената, току-що ѝ е казал: "Страхувам се", защото шоуто му е било прекъснато предната вечер."

"По никакъв начин тя не атакува кауза. Тя обаче не одобрява радикалните методи, използвани, за да се попречи на актьор да се изяви на сцената, както беше в събота вечер."

От феминистката група Nous Toutes ("Всички ние") заявиха, че нейни активисти са прекъснали шоуто на Абитан, за да протестират срещу "културата на безнаказаност" около сексуалното насилие във Франция.

В Instagram от организацията пишат: "Осъждаме местата, които разстилат червен килим пред мъже, обвинени в изнасилване, нормализирайки сексисткото и сексуалното насилие. Това е публична обида за жертвите. Жертви, ние ви вярваме. Изнасилвачи, ние не ви прощаваме!", цитира ги The Guardian.

Срещу Абитан се водеше разследване по обвинение в изнасилване от 2021 г., но то бе прекратено през 2024 г. поради липса на доказателства и съдебното решение бе потвърдено по-късно след обжалване през януари тази година.

