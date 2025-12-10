Млада звезда на Славия: Не желая да играя за друг клуб в България, искаме да вземем Купата!

Една от младите звезди на Славия призна, че не желае да играе за друг клуб в България, а иска да продължи развитието си в чужбина. Става дума за 20-годишния централен защитник на „белите“ Мартин Георгиев. Бранителят говори пред медиите, след като спечели наградата за „Футболист №1“ на 18-ия кръг на Първа лига. Той заслужи отличието със страхотното си представяне в дербито с Левски.

Мартин Георгиев сподели, че той и съотборниците му в Славия искат да вземат Купата на България. На „белите“ им предстои двубой от 1/8-финалите на турнира срещу ЦСКА 1948. Срещата е насрочена за събота, 13 декември от 12:00 часа като ще се състои на стадион „Александър Шаламанов“ в София.

„Мечтите са безкрайни – аз си поставям цели“

„Искам да пожелая успешно възстановяване на г-н Михайлов, г-н Пенев и г-н Хубчев в техните тежки битки. Направихме добър финален спринт в първенството, г-н Достанич промени много неща. Мисля, че най-вече манталитета на отбора, всеки мач да се борим до последно, много дисциплина - в двете фази. Отборната работа е ключът към нашия успех до момента. Успяваме да комбиниране добре работата в двете фази, помагаме си, достатъчно ефектни сме в нападение, за да можем да бележим голове и да побеждаваме“.

„Към всеки противник подхождаме с необходимото уважение, но сме в добра серия, ще търсим отстраняване на отбора на ЦСКА 1948. Целим се високо за Купата на България, това е добър път към евротурнирите. А и на Славия приляга да се бори за Купата. Разбира се, както ние, така и феновете, искаме медалите и Купата. С течение на сезона моето представяне се подобряваше и мисля, че в последните мачове, аз и отборът, показваме много различно лице. Искаме да вземем Купата, както вече казах“.

„Мечтите са безкрайни, аз си поставям цели. За този сезон целите ми са ако може да триумфираме с Купа и медали, ще бъде добро постижение. Още от малък си ми е мечта да триумфирам с отличие с моя роден клуб, славист съм, искам да го направя. В дългосрочен план целта ми е да изляза на голяма сцена, където да печеля трофеи. За интерес от други български клубове не знам. Моето желание не е да премина в тях, аз съм си от София, юноша съм на Славия, клубът ми е дал много, това си е моят клуб, в България не искам да играя за друг клуб, искам да продължа развитието си в чужбина“, заяви Мартин Георгиев.

