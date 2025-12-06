Ливърпул два пъти си помисли, че е приспал Лийдс, но тимът на Груев не се предаде в 6-голов трилър!

Лийдс и Ливърпул завършиха 3:3 в изключително драматичен двубой от 15-ия кръг на Висшата лига. На "Елън Роуд" Юго Екитике наниза две попадения в рамките на 120 секунди в началото на втората част. Домакините обаче реагираха чрез голове на Доминик Калвърт-Люин от дузпа и на Щах. В 80-ата минута Доминик Собослай върна аванса на мърсисайдци, които бяха попарени от Танака в добавеното време. Тимът на Арне Слот е осми в класирането с 23 точки. Лийдс е 16-и с 15 пункта.

Ливърпул и Лийдс изиграха страхотен двубой

Домакините влязоха добре в мача. Окафор и Гудмундсон отправиха неточни изстрели. Постепенно обаче Ливърпул се поокопити. В 16-ата минута Джоунс разтрече напречния стълб. Екитике, Собослай, Ван Дайк и Гакпо пропуснаха добри шансове, а до почивката попадение не падна.

В началото на втората част възпитаниците на Даниел Фарке сбъркаха фатално при разиграването на топката, от което се възползва дебнещия Екитике за 1:0. 120 секунди по-късно Брадли центрира към Юго Екитике. Вратарят Пери боксира, но право във нидерландския нападател, който реализира втория си гол в мача. В 65-ата минута Груев бе заменен от Танака при тройна смяна за "белите".

48'—Ekitike scores the opener

50'—Ekitike scores AGAIN

73'—Dominic Calvert-Lewin converts a penalty

75'—Leeds equalize

80'—Szoboszlai restores Liverpool's lead

90+6'—Tanaka scores for 3-3



Тя даде резултат в 72-рата минута, когато Конате фаулира една от резервите Ньонто в наказателното поле. ВАР се намеси, а главния съдия посочи бялата точка. Зад топката застана Калвърт-Люин, който се разписа. Лийдс се възползва от импулса по блестящ начин. В 74-тата минута Щах възстанови паритета!

Пери блесна с намеса при удар с глава на Ван Дайк, преди в 80-ата минтуа Собослай да върне аванса на мърсисайдци. Той бе изведен от Гравенберх, но ключово за атаката бе едно пропускане на топката от МакАлистър. В шестата минута от добавеното време Танака се оказа най-съобразителен при корнер за 3:3. Секунди след това удар на Исак мина на сантиметри от целта.

