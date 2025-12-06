Лайфстайл:

Ливърпул два пъти си помисли, че е приспал Лийдс, но тимът на Груев не се предаде в 6-голов трилър!

06 декември 2025, 21:31 часа 388 прочитания 0 коментара
Ливърпул два пъти си помисли, че е приспал Лийдс, но тимът на Груев не се предаде в 6-голов трилър!

Лийдс и Ливърпул завършиха 3:3 в изключително драматичен двубой от 15-ия кръг на Висшата лига. На "Елън Роуд" Юго Екитике наниза две попадения в рамките на 120 секунди в началото на втората част. Домакините обаче реагираха чрез голове на Доминик Калвърт-Люин от дузпа и на Щах. В 80-ата минута Доминик Собослай върна аванса на мърсисайдци, които бяха попарени от Танака в добавеното време. Тимът на Арне Слот е осми в класирането с 23 точки. Лийдс е 16-и с 15 пункта.

Ливърпул и Лийдс изиграха страхотен двубой

Домакините влязоха добре в мача. Окафор и Гудмундсон отправиха неточни изстрели. Постепенно обаче Ливърпул се поокопити. В 16-ата минута Джоунс разтрече напречния стълб. Екитике, Собослай, Ван Дайк и Гакпо пропуснаха добри шансове, а до почивката попадение не падна.

В началото на втората част възпитаниците на Даниел Фарке сбъркаха фатално при разиграването на топката, от което се възползва дебнещия Екитике за 1:0. 120 секунди по-късно Брадли центрира към Юго Екитике. Вратарят Пери боксира, но право във нидерландския нападател, който реализира втория си гол в мача. В 65-ата минута Груев бе заменен от Танака при тройна смяна за "белите".

ОЩЕ ОТ ВИСШАТА ЛИГА: Холанд не вкара, но Сити се възползва от грешката на Арсенал! Тотнъм излезе от кризата (РЕЗУЛТАТИ)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Тя даде резултат в 72-рата минута, когато Конате фаулира една от резервите Ньонто в наказателното поле. ВАР се намеси, а главния съдия посочи бялата точка. Зад топката застана Калвърт-Люин, който се разписа. Лийдс се възползва от импулса по блестящ начин. В 74-тата минута Щах възстанови паритета!

Пери блесна с намеса при удар с глава на Ван Дайк, преди в 80-ата минтуа Собослай да върне аванса на мърсисайдци. Той бе изведен от Гравенберх, но ключово за атаката бе едно пропускане на топката от МакАлистър. В шестата минута от добавеното време Танака се оказа най-съобразителен при корнер за 3:3. Секунди след това удар на Исак мина на сантиметри от целта.

ОЩЕ ОТ ВИСШАТА ЛИГА: Драмата във Висшата лига е пълна! Астън Вила удари Арсенал в последната секунда и се доближи до върха

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ливърпул Висша лига Лийдс Илия Груев
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес