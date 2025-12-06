Любопитно:

Реал Бетис ядоса Барселона в 8-голово шоу! Торес избухна с хеттрик за 30 минути

Барселона постигна ценен успех с 5:3 при визитата си на Реал Бетис в двубой от 15-ия кръг на Ла Лига. Антони откри резултата рано-рано, с което само ядоса каталунския гранд. До почивката Феран Торес избухна с хеттрик между 11-ата и 40-ата минута, а Руни Барджи също се разписа. През втората част Ламин Ямал реализира от дузпа. В заключителните минути Диего Йоренте и Кучо Ернандес вкараха, за да оформят крайния резултат. Тимът на Флик събра 40 точки на върха. Бетис е пети с 24 пункта.

Домакините стартираха по възможно най-добрия начин. Ез Абе проби по фланга и пусна към Антони, а бившият играч на Манчестър Юнайтед откри резултата в шестата минута. Отговорът не закъсня. Жул Кунде асистира на Торес за 1:1 в 11-ата минута. 120 секунди по-късно испанецът реализира второто си попадение, за да осъществи пълния обрат.

В 31-вата минута Бардагджи вкара за 3:1 с класно изпълнение. В 40-ата минута Феран Торес оформи своя хетрик с шут от дъгата на наказателното поле, който се отби в Барта. До почивката блестящият испанец се размина с още едно попадение, тъй като бе спрян от противниковия вратар. В добавеното време Бетис изтърва два шанса.

През втората част и двата отбора имаха положения. В 59-ата минута Ламин Ямал вкара от дузпа, отсъдена за игра с ръка. В 85-ата Диего Йоренте засече центриране от корнер за 2:5, а до края Ернандес вкара от дузпа за крайното 3:5.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
