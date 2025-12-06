Искала да се изолира от света: Млада италианка постъпи като призрака от Пирин

27-годишната Татяна Трамасере, чието изчезване на 24 ноември разтревожи Италия, е намерена жива след 11 дни. Младата жена се е върнала у дома през нощта, след като карабинерите са я открили в малка стая на тавана на къщата на приятеля ѝ Драгош Георгеску, разположена само на няколко метра от дома ѝ в Нардо. След медицински преглед в болница Татяна се е върнала при семейството си и изглежда, че целият случай е бил доброволно бягство от света, пише Sky TG24, предава хърватската "Индекс".

Ключов пробив в разследването дойде в четвъртък вечерта, когато карабинерите откриха Татяна на тавана, където живее 30-годишният ѝ приятел Драгош, последният човек, който я е видял преди изчезването ѝ. Той беше отведен за разпит и първоначално беше заподозрян, че я е подтикнал да се самоубие. ОЩЕ: Мистерията се заплита: Отново изчезна откритият в Пирин мъж, обявен в миналото за починал

„Тя искаше да се изолира от света“

Разследването, координирано от прокурора Джузепе Капоча, от самото начало се фокусира върху последните часове преди изчезването на Татяна. Установено е, че тя се е срещнала с Драгош същия следобед в парк близо до дома си. Те са обсъдили плана ѝ да пътува до Бреша, за да се срещне с бившия си приятел. Драгош потвърди, че са се „скарали леко“, но са се разделили без напрежение.

След откритието Драгош обяснил на разследващите предисторията на събитието. „Тя организира всичко и ме помоли да ѝ помогна, защото каза, че съм единственият, на когото има доверие. Каза ми, че е депресирана и иска да се изолира от света за известно време, още няколко дни и след това да се върне у дома“, каза той. Историята му беше потвърдена от самата Татяна, поради което се очаква разследването скоро да приключи.

Записите от охранителните камери

Разследващите успяха да реконструират събитията благодарение на подробен анализ на повече от четиридесет часа кадри от охранителна камера, която е покривала входа на къщата на Драгош. Записите от 24 ноември показват двама души, влизащи в сградата, но поради лошото качество не беше възможно да се установи самоличността им - виждаха се само силуети. Ключовият момент обаче беше, че от този момент нататък никой освен Драгош не е записан да излиза или влиза. Това накара разследващите да заключат, че Татяна е била в къщата през цялото време. Въз основа на това прокурорът издаде заповед за претърсване, а карабинерите откриха Татяна на тавана, която според тях е можела да се движи свободно. ОЩЕ: Призракът от Пирин: Как русенeц надживя собствената си смърт с 12 години