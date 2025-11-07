Черно-бели ли са сънищата ни или цветни: Ето какво казва науката

Понякога сутрин образите и събитията от съня изглеждат живи и ясни, докато в други дни се мъчим да схванем само няколко неясни части.

Възниква обаче въпросът – какъв цвят са сънищата ни? Повечето хора сънуват ли цветно или черно-бяло?

Какво е значението на сън, в който бягате, но стоите на едно място

Мнозина може да се изненадат да научат, че това всъщност е въпрос, по който учените отдавна не са съгласни. Съвременните изследвания показват, че телевизията и филмите имат голямо влияние върху това как преживяваме сънищата и колко от тях сме способни да си спомним, когато се събудим.

Още: Какво не можеш да видиш никога в съня си?

„Тъй като сме свикнали с цветни медии, ние възприемаме сънищата като подобни на гледане на филм или нещо подобно в YouTube. Това съдържание е цветно, така че предполагаме, че сънищата също са такива“, каза пред Live Science Ерик Швицгебел, професор по философия в Калифорнийския университет в Ривърсайд .

Но това не винаги е било така. До 60-те години на миналия век изследователите са вярвали, че хората сънуват предимно в черно и бяло, а проучванията са подкрепяли това предположение.

В по-малко проучване от 1942 г., проведено сред 277 студенти, 70,7% от анкетираните са заявили, че рядко или никога не виждат цвят в сънищата си.

Близо 60 години по-късно Швицгебел задава същите въпроси на група от 124 студенти и резултатите се променят драстично. В новото проучване по-малко от 20 процента от студентите казват, че рядко или никога не сънуват цветни сънища.

Още: 5 сигурни знака, че сте сънували пророчески сън

По-скорошни проучвания дават подобни резултати. Изследователите са забелязали интересна закономерност – хората, родени преди появата на цветната телевизия и филмите, са много по-склонни да съобщават за монохроматични (черно-бели) сънища, отколкото родените по-късно. Това предполага, че начинът, по който тълкуваме сънищата си, зависи и от видовете медии, които консумираме.

Защо не можете да избягате или да крещите насън: Обяснението ще ви удиви

Разбира се, забавлението не е единственият фактор. Голяма част от това, което помним от нощните си сънища, зависи от точността на паметта ни и от това кои детайли са най-силно запечатани в съзнанието ни.

„Сънищата се определят като субективни преживявания по време на сън и единственият начин да се получи достъп до тях е ако човекът ги помни след събуждане. Основният въпрос е: „Колко добре си спомняте?““, каза Михаел Шрьодл , директор на лабораторията за изследване на съня в Централния институт за психично здраве в Германия.

Както и в будно състояние, цветовете на предметите могат лесно да бъдат забравени, ако са очаквани. Например, жълт банан насън е малко вероятно да направи специално впечатление.

Още: Как сънищата предупреждават за болести и нещастие?

„Не мислиш за това и е трудно да го запомниш. Но ако в съня ти се появи неоново-розов банан, е вероятно да се запечата в паметта ти“, каза Шрадл.

Освен това, ако даден цвят има лично значение за човек, е по-вероятно той да го запомни.