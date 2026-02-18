Биолози изследваха общия прародител на всички живи организми преди 4,2 милиарда години

Американски биолози са открили начин да надникнат 4,2 милиарда години в историята на Земята. Оказва се, че гените на нашите първи предци действат като архив: те съхраняват информация за живота, който е съществувал още преди природата да създаде първите сложни клетки. Това съобщава списанието Cell Genomics.

ДНК на бщ прародител на всички съвременни организми

Преди се смяташе, че е невъзможно да се научи за събитията в LUCA (последният универсален общ прародител на всички съвременни организми) поради липсата на вкаменелости. Екип от учени от колежа Оберлин, MIT и Университета на Уисконсин-Мадисън обаче доказа, че генетичният код на съвременните същества запазва спомена за най-древните им предци.

Методът на „универсалните паралози“

Ключът към откритието бяха така наречените „универсални паралози“ – древни дублирани гени, открити във всички форми на живот (бактерии, археи и еукариоти). Логиката на учените се основава на предпоставката, че ако даден ген съществува в две копия във всички съвременни линии на живот, тогава неговото дублиране се е случило в организми, предшестващи LUCA.

„Ако LUCA е стволът на нашето родословно дърво, тогава тези първични дубликати са неговите корени“, обясняват изследователите. Това откритие ни позволява да свържем първичните химични реакции на планетата с инструментите на съвременната биология.

Изследователите се фокусираха върху изучаването на аминоацил-тРНК синтетазите – гените, отговорни за създаването на протеини. Анализът разкри, че преходът към съвременния генетичен код е бил дълъг и сложен процес, включващ много етапи на биосинтеза още преди появата на нашия общ прародител.

LUCA не е била първата или единствената форма на живот на планетата, но вероятно е съществувала едновременно в рамките на вече установена и сравнително продуктивна екосистема. Въпреки че повечето протеини от онази епоха са изчезнали завинаги поради еволюцията или постоянния поток на гени между микроорганизмите, малкото оцелели днес паралози са с изключителна научна стойност като единствени свидетели на произхода на живота.

Изследването ефективно разширява хоризонтите на биологията, позволявайки ни да тестваме хипотези за произхода на живота, които преди това са били считани за чисто теоретични. Универсалните паралози са единствените свидетели на епоха, от която не са останали физически следи в геоложките слоеве на Земята.

