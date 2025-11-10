Войната в Украйна:

Само за 24 часа: Разкриха въоръжен грабеж в Перник

10 ноември 2025, 14:35 часа 494 прочитания 0 коментара
За по-малко от 24 часа полицаи от Първо районно управление в Перник успяха да разкрият извършителите на въоръжен грабеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Сигналът за инцидента е бил подаден час преди полунощ на 7 ноември от 52-годишен мъж. Той съобщил, че е бил нападнат от двама маскирани в района на жп спирка „Разпределителна“. Те били облечени в тъмни дрехи и го заплашили с пистолет, като произвели и няколко изстрела, нанесли му удар в лицето и му отнели мобилния телефон и 10 лв.

Потърпевшият е получил разкъсно-контузна рана и е прегледан в пернишката болница. Криминалистите са задържали двама мъже – на 18 и на 23 години, които са познати на органите на реда. Открити са и газовият пистолет от нападението, както и телефонът на жертвата.

Двамата са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои съдът да се произнесе по искането за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
полиция газов пистолет въоръжен грабеж пострадал криминално проявен
