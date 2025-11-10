Любопитно:

Съд отмени глоба от 150 хил. лв. срещу ТЕЦ "Бобов дол"

Районният съд в Дупница отмени наложената от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ) глоба в размер на 150 000 лв. срещу ТЕЦ "Бобов дол", свързвана с бизнесмена Христо Ковачки. Решението е публикувано на официалната страница на съда и може да бъде обжалвано пред Административния съд в Кюстендил. 

Санкцията беше наложена след извънредна проверка на 26 ноември, извършена от служители на РИОСВ – София. Те констатирали неорганизирани емисии в тъмнокафяв цвят и запрашаване в района на централата и около жп гарата в село Големо село. Проверката установила, че не са предприети мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества – като оросяване, намаляване на височината при разтоварване или използване на улеи. Още: Окончателно: Над четвърт милион лева глоби за ТЕЦ "Бобов дол" заради мръсен въздух

Аргументите

Според инспекцията, дружеството – в качеството си на оператор на горивна инсталация – не е изпълнило условията на комплексното си разрешително, които изискват предприемане на всички необходими действия за ограничаване на вредните емисии. Още: "РИОСВ пишат отчети, ние си пишем некролозите...": "Да, България" сезира прокуратурата за ТЕЦ-а на Ковачки (ВИДЕО)

Съдебният състав в Дупница обаче е приел, че актът за административно нарушение не е бил надлежно предявен на дружеството, тъй като не е подписан и връчен на законния му представител. Поради това съдът е счел наказателното постановление за незаконосъобразно и го е отменил.

Ивайло Анев
