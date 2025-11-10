Войната в Украйна:

10 ноември 2025, 14:20 часа
По тъмно: Блъснаха мъж на пешеходна пътека

Пресичащ по неосветена пешеходна пътека в Ловеч мъж е блъснат от автомобил, съобщават от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на кръстовище в града. При управление на лек автомобил 67-годишна водачка е блъснала 65-годишен мъж. Пострадалият е откаран за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ, след което е освободен за домашно лечение. 

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни. Съставен ѝ е акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

БТА припомня, че преди година 82-годишен пешеходец почина на място, след като бе блъснат от лек автомобил на централния бул. "България" в Ловеч. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
