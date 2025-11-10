"Топлофикация" е начислила милиони левове повече за сметки? Експерти твърдят, че топломерите на сградите се манипулират

Всички, които ползват и които не ползват парно, плащат технологичните загуби на „Топлофикация“ в абонатната станция, а те са минимум 10 киловата. По делото в Пловдив, което доведе до решението на Съда на Европейския съюз да отмени действащата методика за дялово разпределение, дори се доказа, че тези загуби са били около 50 киловата - т.е. няма почти никаква изолация на абонатната станция. "Това е големият проблем. След тези технологични разходи вече има изчисляване на топлинна енергия, като пак е пълен абсурд – умножава се по един коефициент, и оттам нататък вече цялата верига се срива. Те изчисляват така, все едно ви работят 7-8 бойлера, а това е невъзможно", заяви адв. Данчо Стоянов на пресконференция на 10 ноември.

Тя бе проведена, за да се дадат допълнителни разяснения за "нелоялната търговска практика на „Топлофикация София” ЕАД и нейните подизпълнители чрез съзнателно нарушение на стотици норми от Правото на Европейския съюз и националното законодателство".

Адвокат Стоянов, заедно с експерта и дългогодишен изследовател на проблемите с "Топлофикация" Стоян Грозданов, даде и някои уточнения - например, че правилният термин за "сградна инсталация" е "разпределителна мрежа на вътрешната отоплителна инсталация".

Още: Оспорване на сметките за парно: Съдия обяви колко са делата срещу "Топлофикация"

Драмата със сметките на "Топлофикация" и съдебното решение

Поводът е решението на Съда на ЕС, което отмени действащата формула за дялово разпределение, на база на която се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода. Съдът обяви формулата за непрозрачна, посочи, че тя не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите, и допълни, че се основава на теоретични данни, а не на тези, които излизат на практика. Така вече всеки клиент може да оспори сметката си от "Топлофикация" в съда, стига обаче да докаже, че начислената му сума не отразява реалното му потребление.

През октомври експерти, участвали в множество експертни комисии и завеждали дела срещу наредба на Министерството на енергетиката, свързана с топлофикационните дружества, обявиха на пресконференция, че според тях изравнителните сметки съдържат неправилно съставен компонент, с който "Топлофикация София" кара хората да плащат дори за неизползвана топлина. Цитирани бяха случаи, показващи как дружеството прибира солидни суми от хиляди свои клиенти чрез "невярна", по думите на експертите, формула за изчисление на заплащането на сградна инсталация: Плащаме по "невярна" формула: Как съдът поряза "Топлофикация" за незаконна наредба, но промяна няма.

Съдът на ЕС с решението си не казва, че сградна инсталация е нещо незаконно, но постановява, че на хората трябва да им е ясно защо и за какво плащат, на база обективни показатели.

Председателят на Асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев пък смята, че щом Съдът на ЕС не е казал как трябва да изглежда новата формула, за да бъде тя прозрачна и вярна, "всяка жалба, която е подадена срещу тази формула, е подадена без никаква визия каква би трябвало да бъде тя (методиката - бел. ред.), или какво би трябвало да замени тази формула, за да стане всичко наред" (от интервю на Георгиев пред БНР). В ефира на БНТ в края на октомври Георгиев заяви, че никой не казва как трябва да изглежда въпросната математическа формула, която е основата на дяловото разпределение. Имало и други начини, но най-добрият бил именно тази формула. Нямало жалби от абонати в съда срещу топлофикации, а от "едни организации", които се надяват да отпадне сградна инсталация. Само че делото, заради което Европейският съд се произнесе, е заведено точно от абонат и е за конкретна сметка за парно и топла вода: Не сте длъжни да разбирате колко плащате за парно и топла вода: Топлофикационни внушения по БНТ.

Снимка: БГНЕС

Все още от Министерството на енергетиката не са обявили нова наредба с различна формула за изчисление, въпреки че проведоха консултации с "Топлофикация" и фирми за дялово разпределение - без участието на Комисия за защита на потребителите или граждански организации.

Разликите в отчитането на доставена топлина

Съгласно двете наредби на „Топлофикация“ – технологичните разходи през абонатната станция се изчисляват по два начина. Единият е чрез измерване и изчисление, а другият - по данни на производител. При първия се включва границата на собственост, взема се предвид и състоянието на абонатната станция. По този случай е направена само една експертиза по делото на Благой Порязов, стигнало до Съда на ЕС. Там се видя, че тези загуби са много по-големи – над 50-60 пъти, отчете адв. Стоянов.

"Направих изчисления по първия метод, по данни на производител, и се получава момент на мощност под 500 вата, има даже случаи с под 150. Това е пълен абсурд. Изчислих по минимални размери - уравнението гласи, че за подгряване на един куб. м въздух с 1 градус са необходими 350 вата. Ако вземем най-малките възможни размери на помещението, в което е абонатната станция – 3 на 4 метра, с височина 2,50 метра, се получават 30 куб. м. Такива станции няма – всички са от 50 нагоре", каза той. "Каква друга формула ще ми измислят, след като самата формула не отчита принципа на действие на работа на самата система?", попита адвокатът.

И обясни защо в банята има щранг-лири - защото са част от охладителната система на ТЕЦ-а: "Това е българско изобретение, за да може през октомври и април, когато има и топли, и студени дни, да остане нещо – да циркулира топлата вода и с преминаването през тези щранг-лири ТЕЦ-ът може да произвежда максимално количество енергия, за да може да работи".

Още: Сагата със сметките за парно: Държавата ще решава за нова формула без участието на потребителите

„Топлофикация“, по думите му, блокира по-разумен метод за изчисляване, защото "няма къде да си наместят технологичните загуби".

Всички министри от 2007 г., работили по тази наредба, според него са извършили престъпление по Наказателния кодекс. "Как може лица, които не ползват нищо, да са осъдени да плащат технологични загуби? Това е грабеж на българските граждани", заяви той и призова прокуратурата да се задейства.

"Общите топломери на сградите се манипулират"

Снимка: БГНЕС

Стоян Грозданов припомни, че с „Топлофикация“ трябва да се сключи писмен договор на мястото на продажбата и да са упоменати купувачът място на продажбата, уредът за измерване, единична цена, клаузи за неустойки и т.н. "Всеки един гражданин трябва да има договор и според уредите трябва да има ясна, предсказуема сметка, за да плаща това, което е разписал. Да ни се втълпява за тръби, за не знам какво – това са неща, които се тиражират от лица от „Топлофикация“, от Министерството на енергетиката. Не е работа на гражданите да знаят коя тръба кога е топла, кога е студена. Имаш уреди и плащаш по тях", категоричен е той.

Най-усилено, по думите му, се тиражирало от Кремен Георгиев от Милена Стоянова, управител на "Техем", че щели "да измислят някаква формула за сградната инсталация, което е теоретично невъзможно, защото това не подлежи на формула".

Според него има налични данни, че "общите топломери на сградите се манипулират" и оттам идват увеличените сметки.

Още: След решението на Европейския съд: Топлофикациите се тюхкат, че абонати обжалват сметките си за парно

Той заяви, че разполага с фактури, както и със справка от Софийска градска прокуратура, откъдето се вижда, че за 5 години от „Топлофикация София“ са фактурирали с милиони левове повече от енергията, която са могли изобщо да произведат въз основа на газа, с който разполагат. Грозданов обяви, че има и фактури за хоризонтална инсталация, където тръбата, която довежда до апартаментите, е изолирана по БДС и отделя не повече от 1% от цялата топлина в имотите. В тях пише, че са начислени по 56% загуби в две последователни години.

"Измама" с водомери?

Той заговори и за новите предписания към гражданите да сменят водомерите си с такива, които да имат дистанционно отчитане. Според евродиректива всички водомери, които са достигнали максималния срок за употреба от 10 години, трябва да бъдат заменени с електронни, а съгласно закона това е заложено да се случи до 2026 г.

По думите на Стоян Грозданов това е "измама, която се тиражира, поредното престъпление", защото по закон всички разходи следва да са за сметка на търговеца.