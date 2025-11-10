Любопитно:

Потоп в Гърция: Паднали дървета и щети по автомобили (ВИДЕО)

10 ноември 2025, 14:13 часа 609 прочитания 0 коментара
Потоп в Гърция: Паднали дървета и щети по автомобили (ВИДЕО)

Проливни дъждове валят в голяма част от Гърция, като предизвикват проблеми в редица региони предимно в западната част на страната, съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

През нощта дъждовете са обхванали Западна Гърция, придружени със силни ветрове. Противопожарните служби са получили десетки сигнали с искания за отводняване на наводнени приземни помещения, както и за отстраняване на паднали дървета.

Най-сложна е била обстановката в градчето Филипиада в подножието на планината Пинд.

Още: Обилни валежи наводниха Каталуния (ВИДЕО)

Силен дъжд е имало през нощта и тази сутрин в Солун, където са регистрирани щети по автомобили от паднали дървета.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В главния град на остров Корфу стена се е срутила върху паркирал автомобил. Водачката му по чудо не е пострадала, след като е излязла от него малко преди стената да падне отгоре.

Още: Наводнение в София: Спряха четири трамвайни линии (СНИМКИ)

Много извънградски пътища на острова са се превърнали в реки.

Съобщава се за затворени пътища на полуостров Пелопонес. Към гражданите там е  издадено предупреждение да избягват придвижванията без нужда.

Още: Заради очаквани проливни дъждове: Румъния затваря училища

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Проливни дъждове Гърция силен вятър паднали дървета
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес