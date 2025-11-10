Евтини дестинации за почивка през декември с изчисления от екипа ни (СНИМКИ)

Лека-полека празниците наближават, а с тях и желанието да заминем някъде далеч от работната атмосфера и шума на града. В днешната статия ще разгледаме три дестинации, които можете да посетите през декември, без това да се отрази опустошително върху джоба ви преди коледните празненства.

1. Ларнака, Кипър

Източник: iStock/Guliver

Разбира се, започваме с малко по-топлите дестинации от България, защото много от любителите на пътувания предпочитат да оставят снега тук, за сметка на слънчевото и приятно време някъде другаде. Остров Кипър е разделен на три части – Република Кипър (член на ЕС), Севернокипърска турска република (която няма официално международно признание извън Турция) и британските военни бази Акротири и Декелия.

Двата основни и официални езика в Република Кипър са гръцкият и турският. През декември можете да отскочите до Ларнака - град, който е географски разположен на южното крайбрежие на Кипър. Той е разделен на две части – по-стар градски център и верига от хотели и ресторанти по крайбрежието, известни като „Финикудес“.

Времето през последния месец на годината е меко и слънчево, с температури около 18-20 градуса. Ларнака предлага спокойна атмосфера извън туристическия сезон, което позволява на пътешествениците да се насладят на забележителностите без тълпи. Цените на билетите, хотелите и ресторантите извън сезона са по-ниски, което прави престоя достъпен и приятен. От 3 до 10 декември два двупосочни билета излизат на цена около 160 лева.

2. Брюксел, Белгия

Източник: Getty Images/Guliver

Кой не обича белгийски шоколад по празниците? Ако не държите на топли температури през декември, то тогава Брюксел може да се окаже перфектната коледна дестинация за вас. Централния площад "Гран Плас" се превръща в истинска зимна приказка с коледен базар, светлинно шоу и прекрасна коледна украса. Градът предлага множество уютни кафената и шоколадови бутици, където можеш да се стоплиш с горещ шоколад или белгийски гофрети, а в началото на декември може да намерите два двупосочни билета на цена от 142 лева.

3. Валета, Малта

Източник: iStock

Ако сте в настроение за средиземноморска архитектура, богата история, вкусна храна и топло време, Малта е перфектната дестинация за почивка за вас. През декември островната държава предлага меко средиземноморско време и по-тиха и спокойна атмосфера, отколкото в туристическия сезон.

Столицата Валета и старинният град Мдина блестят с красиви коледни украси и празнични събития. Температурите са около 16-18 градуса, а местните ресторанти предлагат вкусни сезонни ястия и морски дарове. Можете да намерите два двупосочни билета до Малта на цени от около 200 лева.

Която и дестинация да изберете - било то слънчевата Ларнака, празничният Брюксел или историческата Малта - декемврийската почивка ви очаква с топли преживявания и спомени, които ще ви греят през цялата зима.