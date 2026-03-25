Правителството на Гюров:

25 март 2026, 10:42 часа 376 прочитания 0 коментара
"В АПИ се краде, а не се ремонтира": Гюров заговори за "кражба на животи" заради корупция

"Вчера видях поредната статистика, според която България оглавява още една негативна класация в ЕС - брой жертви при катастрофи. Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътища - това не е кражба на пари, а кражба на животи." Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на днешното заседание на Министерски съвет. Той бе категоричен, че ще изиска доклад от регионалния министър за резултатите от проверката на АПИ и изрази подозрения за корупция в Пътната агенция.

"Заварихме огромна поръчка от половин милиард евро за мантинели“, припомни Гюров. По думите му средства, предвидени за 4 години, са били изхарчени за една. "Дори "Пътна помощ" протестира за това, че в АПИ се краде, а не се ремонтира. Продължава да има и протести заради лоши пътища, не сме сигурни, че парите са използвани. За нас е важно как ще реагираме при извънредни ситуации, когато средствата са похарчени, а пътищата остават опасни", каза още премиерът.

Още: Заради монополист: “Пътна помощ“ на протест, блокираха ключов софийски булевард

"Въпросът е ако толкова години се наливат такива средства в ремонти и поддръжка защо все още караме по пътища с коловози, с дупки, с изтрита маркировка, с криви мантинели и с реална опасност за живота си. За нас най-важното е какво правим, когато свърши зимния сезон? Как ремонтираме, поддържаме, почистваме, когато парите ги няма? Как реагираме при извънредни ситуации, когато средствата са изхарчени, а пътищата остават опасни? Много апелирам да имаме ясна информация. МВР да разследва бързо и безкомпромисно при извършено престъпление", допълни Гюров.

Още: След дадени милиарди: Пари има, пътища - не

Компенсациите за горивата

Днес се очаква кабинетът да даде повече яснота и относно финансовите обезщетения във връзка с поскъпването на горивата.

Решението, което прие служебната власт, е, при условие че в три последователни дни цената за литър на дадено гориво е на стойност поне 1,60 евро. Тогава ще бъдат изплащани парични ваучери. Ключови ще бъдат днешните цени на горивата у нас, тъй като вече два поредни дни дизелът държи пределната за помощта цена.

Още: Компенсацията за горивата няма да е за всички: Служебният кабинет с подробности за условията и критериите за получаване (ВИДЕО)

Ивайло Илиев Отговорен редактор
