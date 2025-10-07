Кое се прави първо с гипсокартон - таван или стени?

Ключът към успешния ремонт на жилището, офиса или работното помещение е планирането му до последния детайл. Не става въпрос само за дизайна на въътрешното пространство, но и за последователността от действия. Много хора се чудят какво да направят първо: таванът или стените. Докато преди всичко се правеше отгоре надолу, сега, поради свойствата на определени строителни материали, вече на разположение има няколко варианта.
На какво се обръща внимание първо – тавана или стените, по време на типичен ремонт?
Що се отнася до класическия ремонт, всеки професионалист ще ви каже да започнете с тавана, след това да преминете към стените и накрая към пода. Това се прави, за да се предотврати повреждането на новото покритие с люспи от мазилка. Освен това, прахът от тавана неизбежно ще се утаи по стените.
Обичайната последователност от действия е следната:
- Премахване на стари покрития.
- Шлифоване на повърхности.
- Изравняване на тавана.
- Изравняване на стените.
- Боядисване на тавана.
- Декоративно довършване на стени – тапетиране, шпакловане или боядисване.
Единственото изключение са первазите. Най-добре е да се монтират след завършване на стените, за да се скрият фугите.
Индивидуални довършителни работи: кое е първо – таван или стени?
Що се отнася до дизайнерски ремонти, може да очаквате, че вместо модерни тапети и мазилка за тавана, изпълнителят ще избере персонализирано покритие. Това може да включва:
- текстилни тапети
- текстилни облицовъчни панели от камък, дърво, PVC или MDF
- опънати и окачени конструкции
- фалш-греди и други подобни
Възникват много въпроси относно висящите тавани. Те може да бъдат монтирани, без да се ремонтира цялото помещение, тъй като стените и подът изобщо не се засягат по време на такава работа. Въпреки това, по-голямата част от изпълнителите все още предпочитат класическия подход, работейки по стените след тавана. Те обясняват това с голямото количество прах, което се образува при пробиване в стените и тавана за съответните крепежни елементи.
Но има специалисти, които имат коренно различна идея по този дискусионен въъпрос: първо трябва да се направят стените. Те смятат, че премахването на прах с прахосмукачка или четка е много по-лесно, отколкото скриването на фугите. Този проблем възниква, когато се работи с многоетажни конструкции. Трудно е да се намерят первази за гипсокартонни рамки, така че фугата може да е оголена. Но ако вашето решение е платнени тапети, по-добре е да ги удължите до върха и след това да монтирате рамката отгоре. Същото важи и за гипсовите и течните тапети.
Ситуацията с фалш-гредите също не винаги е очевидна. Понякога те са закрепени не само към тавана, но и към стените. Ако стените са измазани, такива конструкции може да бъдат заобиколени, но ако са завършени с тапети, най-добре е първо да се направи таванът, след това да се окачат тапетите и едва накрая да се закрепи декоративната фалш-греда.
Заключителни изводи
По този начин редът на работа до голяма степен зависи от мащаба на ремонта и материалите, които ще се използват. Повечето професионалисти обаче са съгласни, че първо трябва да се направи таванът, а след това стените.
Понякога същите проблеми възникват и с пода. Това е особено вярно, когато собствениците на жилища планират основни работи, като например нова замазка. Смесването и изливането на бетон също е доста замърсяващ процес, който оставя след себе си значително количество прах.
В такива случаи изпълнителите предлагат да се демонтират таванът, стените и пода, а след това да се започне ремонтната работа именно най-отдолу, от пода. След като замазката там е готова, се преминава към изравняване на тавана и стените, а след това към довършителните им работи. Финалното подово покритие обаче винаги се полага в края на ремонта.