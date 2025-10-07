Войната в Украйна:

Добавят четвърти цвят към светофарите: Каква ще е функцията му

07 октомври 2025, 11:12 часа 318 прочитания 0 коментара
Добавят четвърти цвят към светофарите: Каква ще е функцията му

Класическите светофари с червени, жълти и зелени светлини скоро ще остана в историята. Историческа промяна в пътищата може да започне в САЩ, където към светофарите може да бъде добавен нов цвят – бяла светлина. Бялата светлина няма да замести традиционните червен, жълт и зелен цвят, а ще ги допълва, като основната ѝ функция ще бъде да сигнализира за преминаването на автономни превозни средства (AV) на кръстовища, позволявайки на тези автомобили да комуникират помежду си и със светофара, за да оптимизират потока на трафика.

Снимка: iStock

Д-р Али Хайбабаи, доцент по гражданско инженерство в NC State, обяснява, че бялата светлина ще позволи на човешките шофьори да идентифицират присъствието на автономни автомобили и да се адаптират съответно, поддържайки безопасността и подобрявайки координацията на натоварените кръстовища. 

Как ще функционира бялата светлина на светофарите

Системата с бяла светлина се активира, когато на кръстовището има голям брой автономни автомобили. По време на тази фаза автономните превозни средства договарят в реално време преминаването си, като избягват ненужни забавяния и спирания. Междувременно превозните средства, управлявани от хора, просто следват потока, генериран от автономните превозни средства.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Когато гъстотата на автономните автомобили намалее, системата автоматично се връща към традиционния цикъл на червена, жълта и зелена светлина, като по този начин гарантира, че безопасността на шофьорите на конвенционални автомобили не е застрашена.

Още: За цяла година: Нито един смъртен случай на пътя в европейска столица - къде и как е възможно с конкретни мерки

С други думи: бялата светлина ще се включва, когато на кръстовището има много автономни автомобили, и докато е активна, тези автомобили ще могат да се координират помежду си, за да преминават без ненужни спирания, което ще направи трафика по-бърз и по-гладък. По време на тази фаза автомобилите, управлявани от хора, просто ще следват потока, генериран от автономните автомобили, без да се налага да правят нищо различно, а когато вече няма толкова много автономни автомобили, светофарът автоматично ще се върне към нормалния цикъл. 

Предимства на четвъртия цвят в светофарите

Снимка: iStock

Въвеждането на бяла светлина обещава да намали закъсненията с до 94% на кръстовища с голямо присъствие на автономни автомобили. Освен това, чрез подобряване на трафика, тя оптимизира разхода на гориво и намалява ненужните спирания, което е от полза както за шофьорите, така и за околната среда.

Още: Учените изобретиха най-бялата боя за автомобили в света

Друго ключово предимство е, че хората и автономните автомобили ще работят по-синхронизирано, преодолявайки разликата между традиционните и автономните превозни средства и създавайки по-голяма увереност в съжителството на смесен трафик.

Къде ще бъдат тествани новите светофари?

Снимка: iStock

Изпитванията на системата ще започнат в контролирана среда, главно в райони с висока плътност на автономни автомобили и малко пешеходно движение, като пристанища и индустриални зони. Тези места позволяват наблюдение на повтарящи се модели на движение, което улеснява измерването на ефективността на бялата светлина, преди тя да бъде внедрена на по-натоварени улици и булеварди.

Още: Знаете ли кой отговаря за работата на светофарите?

Ако резултатите са положителни, бялата светлина може да се превърне в стандарт за светофарите в САЩ, което ще бъде исторически момент в еволюцията на градския трафик, пише "Marca".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Светофар светофари бяло движение по пътищата
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес