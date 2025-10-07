Добавят четвърти цвят към светофарите: Каква ще е функцията му

Класическите светофари с червени, жълти и зелени светлини скоро ще остана в историята. Историческа промяна в пътищата може да започне в САЩ, където към светофарите може да бъде добавен нов цвят – бяла светлина. Бялата светлина няма да замести традиционните червен, жълт и зелен цвят, а ще ги допълва, като основната ѝ функция ще бъде да сигнализира за преминаването на автономни превозни средства (AV) на кръстовища, позволявайки на тези автомобили да комуникират помежду си и със светофара, за да оптимизират потока на трафика.

Д-р Али Хайбабаи, доцент по гражданско инженерство в NC State, обяснява, че бялата светлина ще позволи на човешките шофьори да идентифицират присъствието на автономни автомобили и да се адаптират съответно, поддържайки безопасността и подобрявайки координацията на натоварените кръстовища.

Как ще функционира бялата светлина на светофарите

Системата с бяла светлина се активира, когато на кръстовището има голям брой автономни автомобили. По време на тази фаза автономните превозни средства договарят в реално време преминаването си, като избягват ненужни забавяния и спирания. Междувременно превозните средства, управлявани от хора, просто следват потока, генериран от автономните превозни средства.

Когато гъстотата на автономните автомобили намалее, системата автоматично се връща към традиционния цикъл на червена, жълта и зелена светлина, като по този начин гарантира, че безопасността на шофьорите на конвенционални автомобили не е застрашена.

С други думи: бялата светлина ще се включва, когато на кръстовището има много автономни автомобили, и докато е активна, тези автомобили ще могат да се координират помежду си, за да преминават без ненужни спирания, което ще направи трафика по-бърз и по-гладък. По време на тази фаза автомобилите, управлявани от хора, просто ще следват потока, генериран от автономните автомобили, без да се налага да правят нищо различно, а когато вече няма толкова много автономни автомобили, светофарът автоматично ще се върне към нормалния цикъл.

Предимства на четвъртия цвят в светофарите

Въвеждането на бяла светлина обещава да намали закъсненията с до 94% на кръстовища с голямо присъствие на автономни автомобили. Освен това, чрез подобряване на трафика, тя оптимизира разхода на гориво и намалява ненужните спирания, което е от полза както за шофьорите, така и за околната среда.

Друго ключово предимство е, че хората и автономните автомобили ще работят по-синхронизирано, преодолявайки разликата между традиционните и автономните превозни средства и създавайки по-голяма увереност в съжителството на смесен трафик.

Къде ще бъдат тествани новите светофари?

Изпитванията на системата ще започнат в контролирана среда, главно в райони с висока плътност на автономни автомобили и малко пешеходно движение, като пристанища и индустриални зони. Тези места позволяват наблюдение на повтарящи се модели на движение, което улеснява измерването на ефективността на бялата светлина, преди тя да бъде внедрена на по-натоварени улици и булеварди.

Ако резултатите са положителни, бялата светлина може да се превърне в стандарт за светофарите в САЩ, което ще бъде исторически момент в еволюцията на градския трафик, пише "Marca".