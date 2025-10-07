Трус в Лудогорец: Столът на Руи Мота се клати, „орлите“ му търсят заместник

Столът на треньора на Лудогорец Руи Мота сериозно се клати. От началото на сезона „орлите“ се представят на приливи и отливи, а това никак не се харесва на ръководството на клуба. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, разградчани изостават на 4 точки от лидера в Първа лига Левски. В последните си два мача пък шампионите записаха загуба от Бетис в Лига Европа и равенство с ЦСКА в родното първенство.

Руи Мота е на крачка от уволнение

Според информациите Руи Мота е пред уволнение. Единственото, което го спасява на този етап е фактът, че ръководството на Лудогорец все още не му е намерило заместник, който да поеме отбора. Въпреки това шефовете търсят кой да наследи португалеца начело на „орлите“. Преди дни бившият наставник на тима Георги Дерменджиев бе забелязан да напуска клубните офиси, но няма яснота как се е развила срещата между него и босовете на разградчани.

Лудогорец не се представя на познатото ниво при португалеца

Руи Мота пое Лудогорец през лятото, след като Игор Йовичевич напусна поста си. Под ръководството на португалеца обаче „орлите“ се представят доста под очакванията на шефовете и феновете. До момента Мота е водил разградчани в общо 19 двубоя във всички турнири. В тях Лудогорец е записал 10 победи, 6 равенства и 3 загуби. Головата разлика пък е 30:15.

