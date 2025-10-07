Томислав Дончев обясни кой е най-големият риск при въвеждането на еврото

Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби. Това каза пред журналисти в Габрово вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който е в града по повод днешната информационна среща за въвеждане на единната европейска валута у нас. По думите му МВР са предупредени за евентуално активизирането на криминалния контингент. Вицепремиерът изрази надежда от ведомството да вземат адекватни мерки.

"Готови да превключим от лев към евро"

Според Дончев разбирането на хората за въвеждането на новата валута е белязано с противоречия. "Съмненията и предразсъдъците се лекуват с адекватна информация, затова хубавото за подобни срещи е, че освен представители на различните министерства и на Министерството на финансите, има и представители на Българската народна банка. Нека да отговорят на всички въпроси и съм убеден, че срещата ще приключи с по-малко притеснения", каза той, цитиран от БТА.

Дончев допълни, че е важно на 1 януари 2026 г. всички да са готови да превключат от лев на евро. "Мисля, че сме близо до финала. Ние не можем да разчитаме да проверим дали системите работят на 1 януари, но смятам, че всички системи вече са почти готови", посочи той.

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се провежда днес в Габрово, Своге, Лом, Тополовград и Дупница, съобщиха от Министерството на финансите и Комисията за защита на потребителите. Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.